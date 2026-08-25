Три дня после шторма: без электричества остаются около 31 000 потребителей

Около 31 000 клиентов в Латвии по-прежнему остаются без электричества из-за последствий сильного шторма, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию «Sadales tīkls».
Наиболее серьезные перебои с электроснабжением сохраняются в Огре и Огрском крае, а также в Айзкраукльском, Прейльском, Резекненском, Екабпилсском и Бауском краях.
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К 6:00 вторника электроснабжение восстановили примерно для 250 000 клиентов - это около 90% от общего числа потребителей, оставшихся без электричества из-за шторма. Специалисты устранили около 700 повреждений в распределительной электросети.
В понедельник вечером электроснабжение восстановили в городе Прейли и примерно у половины потребителей в Прейльском крае.
Работы продолжаются: специалисты обследуют поврежденные линии и устраняют неисправности. Во многих местах на провода упали крупные деревья, повреждены опоры линий электропередачи.
Скорость восстановления электроснабжения зависит от количества и сложности повреждений, а также площади территории, которую необходимо обследовать, отмечает «Sadales tīkls».
В ликвидации последствий задействованы более 200 бригад «Sadales tīkls». Компания привлекла все доступные ресурсы, а также бригады эстонского оператора распределительной системы «Elektrilevi».
Во вторник обследование районов, пострадавших от шторма, продолжится с использованием дронов, что позволит быстрее выявлять места повреждений.
Сильнейший за последние десятилетия летний шторм обрушился на Латвию в субботу, 22 августа, и в ночь на воскресенье. Скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду.
Шторм нанес масштабный ущерб распределительной и магистральной электросетям. В результате первоначально без электричества по всей Латвии остались около 277 000 клиентов. Перебои с электроснабжением во многих местах привели также к нарушениям работы мобильной связи, закрытию автозаправочных станций и некоторых магазинов.