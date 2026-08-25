Шторм нарушил работу каждого пятого банкомата: Банк Латвии рекомендует на случай ЧП хранить часть средств наличными

В минувшие выходные во время шторма в Латвии возникли перебои в работе 183 из 869 банкоматов - около 21% от общего числа. Из 94 критически важных банкоматов 17 также работали с перебоями, сообщает агентство LETA.

Как отмечает Банк Латвии, ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать при одновременных перебоях с электричеством, связью и другой инфраструктурой.

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Сегодня в Латвии насчитывается в общей сложности 869 банкоматов, из которых 183 в той или иной степени вышли из строя во время шторма. При этом банковские услуги, в том числе межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны без существенных перебоев.

В некоторых магазинах покупатели могли расплачиваться картой даже при отсутствии связи. Это было возможно в торговых точках, которые продолжали работать благодаря электрогенераторам. При таком способе оплаты карту нужно вставить в терминал и ввести PIN-код.

В регионах, где были перебои с электроснабжением, продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах.

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Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества оказались закрыты. В результате они были недоступны как поставщикам наличных денег, так и жителям.

В Банке Латвии отмечают, что и ранее обращали внимание ответственных учреждений на необходимость обеспечить доступность банкоматов в кризисных ситуациях и предлагали возможные решения. Одно из них - создание пунктов устойчивости, которые можно было бы разместить в отдельных магазинах с критически важными банкоматами.

Банк Латвии также призывает жителей хранить часть средств наличными или иметь отдельные сбережения на случай чрезвычайных ситуаций.

Опыт, полученный во время шторма, планируется учесть в дальнейшей работе. Совместно с Центром управления кризисными ситуациями, Министерством финансов, банками и другими партнерами будут приняты меры для повышения доступности финансовых услуг.

Критически важные финансовые услуги обязаны обеспечивать банки, на которые приходится не менее 5% всех вкладов в Латвии. В настоящее время к ним относятся четыре коммерческих банка: Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank.