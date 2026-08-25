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airBaltic разрешили отложить выплату 18 млн евро госзайма до конца года

airBaltic разрешили отложить выплату 18 млн евро госзайма до конца года

Правительство Латвии во вторник, 25 августа, поддержало продление срока выплаты оставшейся части государственного займа национальной авиакомпании airBaltic, сообщает агентство LETA.

18 млн евро основного долга компания сможет выплатить до 30 декабря 2026 года, сообщили в Министерстве сообщения.

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Решение принято после рассмотрения подготовленного министерством доклада о мерах по обеспечению финансовой стабильности airBaltic.

Для этого будут внесены изменения в договор о государственном займе, заключенный в апреле 2026 года.

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До 30 декабря переносится срок выплаты оставшихся 18 млн евро основной суммы займа, а также процентов и платы за отсрочку

При этом на отложенную сумму продолжит начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых.

Как пояснили в Министерстве сообщения, принятые меры направлены на обеспечение непрерывной работы airBaltic и укрепление финансовой стабильности компании. Одновременно они должны способствовать развитию авиационной отрасли Латвии, защищать финансовые интересы государства и соответствовать требованиям Европейского союза.

Госказна продолжит представлять интересы государства как держателя облигаций airBaltic и участвовать в собраниях владельцев облигаций, поддерживая одобренные правительством меры по финансовой стабилизации компании.

airBaltic разрешили отложить выплату 18 млн евро госзайма до конца года

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