Грибы вместо пенопласта: латвийские ученые создали экологичный материал для упаковки

Латвийские ученые разработали биоразлагаемый материал из грибного мицелия и отходов деревообработки, который можно использовать вместо пенопласта для упаковки и защиты хрупких предметов. Об этом в подкасте «Kas tas vispār bija?!» («Что это вообще было?!») рассказала член правления Латвийского микологического общества Эвита Вейнберга.

Материал разработал Латвийский государственный институт химии древесины. Его делают из мицелия грибов и древесных или растительных отходов - в частности, древесной биомассы и конопляной костры.

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Разработанный материал предназначен прежде всего для упаковки. Из него делают легкие гранулы, которыми можно заполнять свободное пространство в коробках при перевозке и защищать хрупкие вещи от повреждений. Также из материала можно изготавливать плиты и другие изделия.

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В отличие от обычного пенопласта, новый материал разлагается естественным образом и подходит для компостирования. Мицелий грибов срастается с растительным сырьем, превращая его в легкий и прочный материал, которому можно придавать разные формы.

За эту разработку институт в 2025 году получил награду международного конкурса WorldStar for Packaging.

По словам микологов, возможности использования грибов значительно шире их привычного применения в пищу. Мицелий может стать основой для различных материалов, способных заменить некоторые продукты нефтяного происхождения. Ученые также исследуют грибные пигменты для создания натуральных красителей.