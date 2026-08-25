Два велосипедиста погибли за один день на дорогах Латвии: полиция сообщила подробности

Два человека погибли и еще 11 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии за минувшие сутки. Оба погибших были велосипедистами, сообщает Государственная полиция.

Всего в понедельник, 24 августа, в стране зарегистрировали 142 дорожно-транспортных происшествия. Семь человек пострадали в Рижском регионе, трое - в Курземе и один - в Латгалии. Среди травмированных были два пешехода, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

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Первое смертельное ДТП произошло около 15:01 в Огре на улице Даугавпилс. Там столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и велосипедист. От полученных травм велосипедист скончался.

Полиция устанавливает точные обстоятельства аварии.

Еще одна трагедия произошла примерно через три часа - в 18:09 в Даугмале Кекавского края. По предварительной информации полиции, велосипедист по пока не установленной причине упал и погиб от полученных травм на месте происшествия.

Причины и обстоятельства случившегося также выясняются.

Шесть водителей задержаны пьяными

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За сутки полиция вынесла 375 решений по делам о нарушении правил дорожного движения.

Сто водителей наказали за превышение скорости, еще одного - за агрессивное вождение.

Особенно много нарушителей скоростного режима выявили в Видземе - 49. В Земгале таких случаев было 24, в Латгалии - 12, Курземе - восемь, а в Рижском регионе - семь.

Кроме того, полиция выявила шесть водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В двух случаях начаты административные процессы, еще в четырех - уголовные.

В случаях, предусматривающих уголовную ответственность, речь также может идти о конфискации транспортного средства либо взыскании его стоимости.