До двух недель: для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури

Латвийские самоуправления получат больше времени, чтобы оценить последствия недавней бури и представить государству информацию о нанесенном ущербе. Во вторник, 25 августа, правительство решило увеличить срок подачи таких данных с трех до десяти рабочих дней.

Таким образом, вместо прежних трех дней муниципалитеты смогут заниматься оценкой последствий бури в течение двух недель.

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Решение принято после того, как правительство заслушало доклад Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) о последствиях непогоды, обрушившейся на Латвию в конце прошлой недели.

При этом власти подчеркивают, что речь идет об исключении, сделанном специально в связи с последней бурей. Общий порядок предоставления информации об ущербе, причиненном стихийными бедствиями, не меняется.

Дополнительное время должно позволить самоуправлениям более точно оценить повреждения муниципальной инфраструктуры и другие последствия стихии.

После получения оперативной информации правительство намерено оценить масштаб ущерба

Если возникнет необходимость, в течение следующих двух недель вопрос рассмотрят на заседании по управлению кризисом.

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Там, в частности, может быть принято решение о применении упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки пострадавшим самоуправлениям.

Недавняя буря нанесла значительный ущерб в разных регионах Латвии. Сильный ветер валил деревья, повреждал здания и инфраструктуру, а восстановительные работы в наиболее пострадавших местах продолжаются.

Уже сообщалось, что в садах, парках и зеленых насаждениях Риги на данный момент выявлено более 250 упавших и сломанных деревьев. Больше всего пострадали все парки центра Риги, Дзегужкалнс и Плявниекская роща. Пострадали и отдельные вековые деревья.

Как отметили в Rīgas meži, в парках еще остается много надломленных и сломанных веток, накренившихся деревьев, а также деревьев, чья корневая система оказалась расшатана ливнем и сильным ветром.

Часть этих повреждений сразу трудно заметить, поэтому количество опасных и подлежащих спилу деревьев, скорее всего, еще вырастет.

Уборка происходит постепенно. В первую очередь устраняются угрозы в местах, где ежедневно находится больше всего людей, а также расчищаются основные пути передвижения.