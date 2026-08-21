У латвийско-белорусской границы обнаружили второй подземный тоннель

В Краславском крае пограничники обнаружили второй подземный тоннель, который использовали для незаконного перехода из Беларуси в Латвию. Через него в четверг границу пересекли 28 человек. Всех задержанных вернули в Беларусь.

Тоннель нашли сотрудники Каплавского пограничного подразделения, обследовавшие территорию после пересечения границы. Замаскированный мхом проход располагался примерно в 20 метрах от государственной границы.

Читайте нас также Google News Facebook

Это уже второй известный случай использования подземного тоннеля для незаконного проникновения в Латвию со стороны Беларуси. В начале августа аналогичный проход обнаружили в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края. Тогда через него границу незаконно пересекли 15 человек.

На фоне этих случаев Латвия усиливает охрану восточной границы. С 11 августа действует операция Vilkatis, направленная на сокращение числа незаконных переходов и предотвращение новых попыток.

Пограничники вместе с Госполицией также начали обследовать грунт вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара. Технология должна помочь обнаруживать возможные подземные тоннели.

Читайте

Усиленный режим охраны границы в приграничных с Беларусью районах Латвии сохранится до конца года.