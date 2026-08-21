«Теперь Kārums будет Kaarum?» Возможная покупка Rīgas piena kombināts рассмешила Эстонию

Любимый в Латвии бренд Kārums может оказаться под контролем эстонской компании. Новость о возможной покупке Rīgas piena kombināts быстро вышла за рамки обычной деловой сделки - в соцсетях ее уже обсуждают с шутками о том, как изменится название знаменитого сырка.

Материнская компания эстонского производителя сырого молока Agrone - Falber Investments - подписала соглашение о приобретении концерна Rīgas piena kombināts, в который входит и Valmieras piens. Сделка пока не завершена: для нее еще нужны разрешения органов по надзору за конкуренцией Латвии и Эстонии.

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Финансовые условия стороны не раскрывают. В Agrone заявили, что объединение позволит двум крупным предприятиям молочной отрасли стран Балтии использовать взаимодополняющие знания и опыт. Председатель правления группы Раул Йетс также отметил большой потенциал такой сделки.

Но в Эстонии внимание привлекла не только экономика. Одним из главных символов возможного перехода латвийского предприятия под эстонский контроль неожиданно стал Kārums - бренд, хорошо знакомый нескольким поколениям жителей Латвии.

В социальных сетях эстонцы начали шутить, что любимый шоколадный сырок теперь можно считать эстонским продуктом. Появились комментарии вроде «Kārums теперь собственность Эстонии?» и «Добро пожаловать на эстонский рынок, Kārums!». Другие сравнивали сделку с отказом Эстонии от одного из собственных национальных символов - василька.

Ma ei kujuta ette, see on lätlastele vist sama kui me annaks oma rukkilille ära vms. No igatahes…

„Laipni lūdzam, Kārums!“ 😄 pic.twitter.com/e1jTYtxrDv - Rein Sermat (@tamresnier) August 19, 2026

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К обсуждению подключился и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он отреагировал на новость короткой шуткой: «Так теперь он будет называться «Kaarum»?»

Эта реплика только подогрела фантазию пользователей. В комментариях предлагали переименовать бренд в «Kraaks» или «Kaaren», шутили о горчице и вспоминали, что эстонское слово «karums» означает «сладость».

Не обошлось и без идей новых вкусов. Один из пользователей предложил сырок с начинкой Vana Tallinn, другой пошутил о горчице под названием Kārums. А кто-то заметил, что Эстонии стоило бы вместо молочного предприятия купить латвийскую часть Rail Baltica.

So it will now be called «Kaarum»? https://t.co/FQkrHHLod9 - toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 19, 2026

Латвийские комментаторы тоже не остались в стороне. Один из них вспомнил покупку Laima группой Orkla и изменение рецептуры продукции, предупредив эстонцев: «Это несправедливо! Когда компанию Laima купила группа Orkla, эти негодяи изменили рецептуру. Предупреждаю: Эстония, если вы измените рецепт Kārums, «войны из-за сардин» покажутся вам балетным спектаклем!»

Пока все эти разговоры остаются шутками. Саму сделку еще должны одобрить антимонопольные органы двух стран, и только после этого станет ясно, перейдет ли Rīgas piena kombināts под контроль эстонской стороны.