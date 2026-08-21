Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

В субботу, 22 августа, Латвию накроет необычно мощный для лета циклон. Он принесет продолжительные ливни, грозы и штормовой ветер, который в отдельных районах может ломать деревья и повреждать инфраструктуру.

По последнему прогнозу синоптиков, самые сложные погодные условия ожидаются во второй половине субботы и в ночь на воскресенье.

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Дождь начнется на юге страны уже утром в субботу и будет распространяться дальше на север. В Курземе, Земгале и Видземе за сутки может выпасть от 30 до 80 миллиметров осадков. Особенно сильные ливни прогнозируются в восточной части Курземе, Земгале и на западе Видземе.

Местами возможны грозы и локальные подтопления. Небольшие реки могут выйти из берегов, однако значительного подъема воды в крупных реках синоптики пока не ожидают.

В Риге возможны порывы до 32 м/с

Главную опасность, вероятно, будет представлять ветер.

К вечеру субботы и в ночь на воскресенье на большей части территории Латвии порывы западного ветра могут достигать 20–27 метров в секунду.

На побережье Видземе, в том числе в Риге, синоптики допускают порывы до 32 м/с.

При таком ветре возможны многочисленные падения и поломки деревьев, повреждения зданий и линий электропередачи. На побережье Видземе сильные волны могут также повредить пляжную инфраструктуру.

Меньше всего от ветра, согласно нынешнему прогнозу, должен пострадать запад Курземе.

Напоминает шторм Kirsti 2024 года

По характеру атмосферных процессов приближающаяся непогода напоминает мощный летний циклон, прошедший через Латвию 28–29 июля 2024 года.

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Тогда циклон Kirsti принес рекордные ливни и сильный ветер. Особенно сильно пострадали Рига, Юрмала, Земгале и прилегающие территории.

После той стихии Государственная пожарно-спасательная служба получила около 1500 вызовов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии впоследствии признал шторм Kirsti сильнейшим летним штормом в стране за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики отмечают, что на этот раз ущерб от дождей может оказаться меньше, чем летом 2024 года, однако последствия сильного ветра потенциально могут быть даже серьезнее.

Спасатели советуют оставаться дома

Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей внимательно следить за предупреждениями и по возможности провести наиболее опасные часы в помещении.

Особенно рекомендуется:

не оставлять автомобили под деревьями;

убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром;

позаботиться о домашних животных;

отказаться от ночевок в палатках и вечерних походов;

по возможности ограничить поездки на автомобиле во время сильных ливней;

не отпускать детей и пожилых людей одних на улицу во время наиболее сильного ветра.

В Риге жителей также попросили в выходные не посещать парки, детские площадки, зоны отдыха и кладбища, поскольку сильный ветер может ломать ветки и валить деревья.

Воскресенье также останется ветреным и дождливым. Местами возможны сильные ливни и грозы. В понедельник ветер начнет стихать, хотя кратковременные дожди еще сохранятся.

Синоптики подчеркивают, что траектория циклона и максимальная сила ветра еще могут измениться, поэтому жителям рекомендуется следить за актуальными предупреждениями LVĢMC и спасательных служб.