21 августа 2026, 13:00

Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

В субботу, 22 августа, Латвию накроет необычно мощный для лета циклон. Он принесет продолжительные ливни, грозы и штормовой ветер, который в отдельных районах может ломать деревья и повреждать инфраструктуру.

По последнему прогнозу синоптиков, самые сложные погодные условия ожидаются во второй половине субботы и в ночь на воскресенье.

Читайте нас также

Дождь начнется на юге страны уже утром в субботу и будет распространяться дальше на север. В Курземе, Земгале и Видземе за сутки может выпасть от 30 до 80 миллиметров осадков. Особенно сильные ливни прогнозируются в восточной части Курземе, Земгале и на западе Видземе.

Местами возможны грозы и локальные подтопления. Небольшие реки могут выйти из берегов, однако значительного подъема воды в крупных реках синоптики пока не ожидают.

В Риге возможны порывы до 32 м/с

Главную опасность, вероятно, будет представлять ветер.

К вечеру субботы и в ночь на воскресенье на большей части территории Латвии порывы западного ветра могут достигать 20–27 метров в секунду.

На побережье Видземе, в том числе в Риге, синоптики допускают порывы до 32 м/с.

При таком ветре возможны многочисленные падения и поломки деревьев, повреждения зданий и линий электропередачи. На побережье Видземе сильные волны могут также повредить пляжную инфраструктуру.

Меньше всего от ветра, согласно нынешнему прогнозу, должен пострадать запад Курземе.

Напоминает шторм Kirsti 2024 года

По характеру атмосферных процессов приближающаяся непогода напоминает мощный летний циклон, прошедший через Латвию 28–29 июля 2024 года.

Читайте Mixer
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт…
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали,…

Тогда циклон Kirsti принес рекордные ливни и сильный ветер. Особенно сильно пострадали Рига, Юрмала, Земгале и прилегающие территории.

После той стихии Государственная пожарно-спасательная служба получила около 1500 вызовов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии впоследствии признал шторм Kirsti сильнейшим летним штормом в стране за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики отмечают, что на этот раз ущерб от дождей может оказаться меньше, чем летом 2024 года, однако последствия сильного ветра потенциально могут быть даже серьезнее.

Спасатели советуют оставаться дома

Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей внимательно следить за предупреждениями и по возможности провести наиболее опасные часы в помещении.

Особенно рекомендуется:

  • не оставлять автомобили под деревьями;
  • убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром;
  • позаботиться о домашних животных;
  • отказаться от ночевок в палатках и вечерних походов;
  • по возможности ограничить поездки на автомобиле во время сильных ливней;
  • не отпускать детей и пожилых людей одних на улицу во время наиболее сильного ветра.

В Риге жителей также попросили в выходные не посещать парки, детские площадки, зоны отдыха и кладбища, поскольку сильный ветер может ломать ветки и валить деревья.

Воскресенье также останется ветреным и дождливым. Местами возможны сильные ливни и грозы. В понедельник ветер начнет стихать, хотя кратковременные дожди еще сохранятся.

Синоптики подчеркивают, что траектория циклона и максимальная сила ветра еще могут измениться, поэтому жителям рекомендуется следить за актуальными предупреждениями LVĢMC и спасательных служб.

 

Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди

Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи

В мире

В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
21 августа, 12:26
Раскрыта неожиданная роль ЦРУ в судьбе Стива Джобса
21 августа, 07:58
Газ снова дорожает, а Европа подходит к зиме с ограниченным запасом
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 21:04 21:04
«Я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из чудовищ»: мэр Комо запретил езду на велосипедах в центре города
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 20:00 20:00
Брат короля Бельгии признал внебрачного сына - бывший продавец автомобилей стал принцем
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 18:15 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 17:05 17:05
ИИ научился определять «возраст» мозга и предсказывать риск деменции
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 16:29 16:29
США создали тайный коридор для вывоза нефти через Ормузский пролив
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 14:27 14:27
Тегеран рассматривает новые цели в Европе на случай конфликта с США
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 11:58 11:58
Миру не хватает 34,4 млн медработников - исследование
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 11:27 11:27
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 10:58 10:58
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены

Латвия

В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 13:00
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди
21 августа, 11:55
«Sadales tīkls» и «Latvenergo» усиливают защиту после серии громких кибератак
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 11:28 11:28
У латвийско-белорусской границы обнаружили второй подземный тоннель
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:58 10:58
С 31 августа единый билет Vivi расширит действие за пределы зоны A
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:29 10:29
Раймонд Паулс покинул работу на Латвийском радио, подробности пока неизвестны
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:06 10:06
Новые автобусы Rīgas satiksme получат камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностику
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 09:28 09:28
«Теперь Kārums будет Kaarum?» Возможная покупка Rīgas piena kombināts рассмешила Эстонию
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:58 08:58
21 августа в Риге пройдут мероприятия к 35-летию восстановления независимости
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:28 08:28
Родителям в Риге советуют поторопиться с оформлением Карты школьника
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:30 19:30
Мошенники атакуют клиентов CSDD поддельными SMS и электронными письмами: как не попасться
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:00 19:00
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов

ЧП

В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
20 августа, 14:59
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
19 августа, 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены

Бизнес

США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
20 августа, 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира

Культура

The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
20 августа, 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
17 августа, 15:39
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки

Mixer

Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали, на что способны
21 августа, 12:57
Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность своих достижений, Рыбам - не делать выводов, пока не открылись все детали
Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали, на что способны
21 августа, 12:35
Львы, Скорпионы, Водолеи и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 22 августа (+совет)
Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали, на что способны
21 августа, 12:00
Эту подкормку пора убрать: каким растениям азот в августе уже может навредить
21 августа, 11:41
Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
21 августа, 11:29
Ловушка для глаз: найдите 3 отличия у этого кафе - третье замечают далеко не все
21 августа, 11:09
Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
21 августа, 10:44
Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт результат, деньги и хорошие новости
21 августа, 10:01
Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали, на что способны

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
20 августа, 20:31
УЕФА и футбольные конфедерации Азии и Северной Америки обсуждают отставку Инфантино
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
19 августа, 18:04
Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас