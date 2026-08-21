«Sadales tīkls» и «Latvenergo» усиливают защиту после серии громких кибератак

Государственные энергетические компании «Sadales tīkls» и «Latvenergo» регулярно сталкиваются с попытками несанкционированного доступа к своим информационным системам. После недавних атак на другие крупные предприятия Латвии компании усиливают мониторинг и защиту критически важной инфраструктуры.

В «Sadales tīkls» заявили, что кибербезопасность остается одним из ключевых направлений работы. Попытки проникновения в IT-системы фиксируются постоянно, поэтому компания вместе со специалистами концерна «Latvenergo» следит за состоянием критической инфраструктуры, в том числе при сотрудничестве с Cert.lv.

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Компания также регулярно оценивает возможные киберриски и изучает крупные инциденты, произошедшие у других организаций. На основе этого внедряются дополнительные меры защиты, а сотрудников обучают безопасной работе с цифровыми системами.

«Latvenergo» также сообщает о постоянных киберугрозах, включая попытки получить доступ к внутренним информационным системам. В концерне подчеркивают, что подобные атаки стали частью повседневной работы операторов критической инфраструктуры: важно не только обнаружить угрозу, но и не допустить нарушения работы систем.

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Для защиты IT-инфраструктуры «Latvenergo» систематически инвестирует в кибербезопасность и много лет сотрудничает с Cert.lv. Компании используют специализированные сервисы для объектов критической инфраструктуры, участвуют в учениях и семинарах и анализируют как атаки на латвийские предприятия, так и международные угрозы.

Особое внимание к этой теме усилилось после серии крупных инцидентов. В ночь на 8 августа была атакована CSDD, откуда злоумышленники похитили персональные данные 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 тыс. юридических лиц. 22 июня кибератака затронула IT-инфраструктуру «Latvijas valsts meži», из-за чего временно перестали работать несколько внешних и внутренних информационных систем предприятия.

На этом фоне энергетические компании делают ставку на постоянный контроль своих систем и своевременное выявление угроз. Для объектов критической инфраструктуры защита от кибератак становится не разовой задачей, а постоянной частью работы.