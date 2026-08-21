С 31 августа единый билет Vivi расширит действие за пределы зоны A

Единый билет Vivi и общественного транспорта Rīgas satiksme расширит действие на всю железнодорожную сеть Vivi. Система заработает не позднее 31 августа и позволит пассажирам после поездки на поезде пересаживаться на городской транспорт Риги без покупки отдельного билета.

Сейчас единый билет доступен только в зоне A. После расширения его можно будет использовать во всех пяти зонах Vivi - A, B, C, D и E. Это особенно удобно для пассажиров, которые приезжают в Ригу из других населенных пунктов и продолжают поездку на автобусе, троллейбусе или трамвае.

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Билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и 90 минут проезда в общественном транспорте Rīgas satiksme. Отсчет времени начинается после поездки по железной дороге, поэтому пассажиру не придется отдельно оплачивать пересадку на городской транспорт.

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Популярность такой схемы уже заметна. За первую половину 2026 года единым билетом воспользовались более 10 000 пассажиров. При поездке в пределах зоны A его использование по сравнению с покупкой двух отдельных билетов позволяет сэкономить 1 евро.

Расширение системы должно сделать единый билет удобнее не только для жителей Риги, но и для тех, кто ежедневно добирается в столицу из других населенных пунктов. Теперь воспользоваться комбинацией поезда и городского транспорта можно будет на значительно большей территории.