Родителям в Риге советуют поторопиться с оформлением Карты школьника

Родителям рижских школьников стоит не откладывать оформление Карты школьника: она одновременно служит ученическим удостоверением и дает право бесплатно пользоваться общественным транспортом Rīgas satiksme. Если подать заявку до 25 августа, готовую карту ребенок получит в своей школе уже в начале сентября.

В этом году карту впервые должны получить первоклассники. Новая также понадобится ученикам 5-х и 10-х классов, а еще школьникам, которые перешли в другое учебное заведение или изменили персональные данные, например фамилию.

Читайте нас также Google News Facebook

Оформить карту можно через портал eRiga.lv. Родителю нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу и загрузить актуальную цифровую фотографию ребенка. Остальная информация поступит автоматически из государственных регистров.

Читайте

Затягивать с заявкой не стоит. Если оформить карту после 25 августа - вплоть до 9 сентября включительно, - Rīgas satiksme обещает выполнить заявку только к середине сентября. До этого школьнику придется обходиться без карты.

Получить Карту школьника могут и дети, которые учатся за пределами Риги. Главное условие - их постоянное место жительства должно быть официально декларировано на территории столицы.