Раймонд Паулс покинул работу на Латвийском радио, подробности пока неизвестны

Маэстро Раймонд Паулс покинул работу на Латвийском радио. Об этом сообщает Jauns.lv со ссылкой на информацию, которую подтвердил источник портала.

По данным издания, сам композитор рассказал об уходе во время личной беседы. Других подробностей о причинах или обстоятельствах этого решения пока не сообщается.

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За официальным комментарием Jauns.lv обратился к руководителю отдела маркетинга и коммуникации Латвийского общественного СМИ Лайле Клявине. Представитель LSM подтвердила, что на данный момент более подробной информации предоставить не может.

Ожидается, что новые сведения появятся позже. Jauns.lv обещает дополнить материал, когда получит официальный комментарий или дополнительные данные.