Новые автобусы Rīgas satiksme получат камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностику

Rīgas satiksme получило восемь предложений на поставку 120 новых 18-метровых автобусов. Половина машин должна быть электрической, а в конструкции новых автобусов предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал, тепловые насосы и система онлайн-диагностики.

Поставщика выберут после оценки всех заявок. Помимо цены, Rīgas satiksme сравнит будущие расходы на эксплуатацию, включая потребление топлива или электроэнергии, сроки гарантии, а для дизельных машин - показатели выбросов. Такой подход должен помочь выбрать не просто самый дешевый вариант, а экономически выгодное решение на весь срок службы автобусов.

Читайте нас также Google News Facebook

60 электробусов и столько же дизельных

Поставку новых машин планируется завершить до 2029 года. Кроме того, в течение 32 месяцев после заключения договора предприятие сможет дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов.

Обновление парка стало актуальным из-за возраста нынешних машин. Сейчас у Rīgas satiksme более 400 автобусов, причем значительная часть эксплуатируется дольше предусмотренных 12 лет. Некоторые машины уже находятся на линии более двух десятилетий, что увеличивает расходы на обслуживание и снижает эффективность их использования.

В новую закупку включены 60 безэмиссионных электробусов и 60 дизельных. При этом полностью отказываться от дизельного транспорта в Rīgas satiksme не собираются.

«Дизельные автобусы сохраняют важную роль в городской системе общественного транспорта, в том числе в целях гражданской защиты и безопасности. В кризисных ситуациях или при перебоях с электроснабжением дизельное топливо обеспечивает надежную альтернативу, позволяющую сохранить непрерывность работы общественного транспорта в городе», - заявил член правления Rīgas satiksme Янис Голубев.

Читайте

По его словам, новые дизельные автобусы будут соответствовать экологическому стандарту Euro 6 и постепенно заменят наиболее старые машины с двигателями Euro 2 и Euro 3.

Зеркала заменят камерами

Обновление коснется не только двигателей. В новых автобусах изменят конструкцию дверей и расположение сидений, чтобы увеличить свободное пространство в салоне, а также используют новые материалы для обивки кресел.

Для отопления и климат-контроля предусмотрены тепловые насосы. Кабины водителей сделают полностью закрытыми и отделенными от пассажирского салона.

Одним из самых заметных нововведений станут камеры вместо наружных зеркал. В Rīgas satiksme рассчитывают, что такая система улучшит обзор для водителя и облегчит управление автобусом в сложных погодных условиях.

Изменения затронут и бортовые информационные системы. Их будут закупать отдельно от самих автобусов, чтобы в дальнейшем создать единую систему для всего автобусного парка предприятия. Машины также получат возможность онлайн-диагностики и должны соответствовать высоким требованиям кибербезопасности.

Ремонтные мастерские Rīgas satiksme планируется авторизовать для гарантийного обслуживания новых автобусов. Окончательное решение о поставщике примут после оценки всех поступивших предложений.