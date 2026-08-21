21 августа в Риге пройдут мероприятия к 35-летию восстановления независимости

В пятницу, 21 августа, Латвия отметит 35-летие полного восстановления государственной независимости. В Риге пройдут сразу несколько памятных мероприятий: депутаты возложат цветы к памятнику Свободы, Сейм проведет торжественное заседание, а в Рижском замке вручат Государственную награду, учрежденную в честь этой даты.

Первым мероприятием дня станет церемония у памятника Свободы. Она начнется в 11:00, после чего в 12:00 депутаты соберутся на торжественное заседание Сейма. На нем выступят председатель парламента Дайга Миериня и премьер-министр Андрис Кулбергс.

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На заседание приглашены депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости, президент Латвии и представители дипломатического корпуса. Следить за трансляцией смогут все желающие - ее покажут на сайте Сейма, а также на страницах парламента в Facebook и YouTube и на Латвийском телевидении.

В здании Сейма к годовщине подготовили специальную экспозицию. Посетители смогут увидеть оригинал конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики» и фотовыставку «Голосование, изменившее историю», посвященную событиям 1991 года.

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Во второй половине дня председатель Сейма примет участие в Рижском замке в церемонии вручения Государственной награды, учрежденной в честь 21 августа.

Именно 21 августа 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики». Документ отменил переходный период и завершил фактическое восстановление независимости страны.

Решение принималось в напряженной обстановке: на Домской площади находилась бронетехника советских сил, а над зданием парламента кружил военный вертолет. Принятый закон восстановил действие Сатверсме и отделил правовое пространство Латвии от СССР.