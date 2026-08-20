Зарплаты министров в Латвии в 2027 году могут вырасти на 437 евро

Если Сейм утвердит государственный бюджет Латвии на 2027 год с предусмотренными сейчас параметрами, зарплаты министров увеличатся на 437 евро в месяц, а депутатов Сейма - на 246 евро.

Об этом свидетельствуют данные Госканцелярии, опубликованные на сайте Кабинета министров, сообщает агентство LETA.

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Таким образом, в следующем году ежемесячная зарплата министра до уплаты налогов может составить 8107 евро, тогда как депутат Сейма будет получать 4576 евро брутто.

Более существенное увеличение предусмотрено для высших государственных должностных лиц. Зарплаты президента Латвии, председателя Сейма и премьер-министра планируется повысить на 494 евро в месяц - с нынешних 8659 до 9153 евро до уплаты налогов.

Повышение зависит от решения по бюджету

При этом указанные суммы пока нельзя считать окончательными. Госканцелярия напоминает, что в соответствии с Законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений она должна до 1 мая каждого года публиковать размер базовой месячной зарплаты на следующий год.

Однако в ходе подготовки очередного госбюджета правительство и Сейм могут принять решение ограничить предполагаемый рост либо полностью заморозить его.

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Так уже происходило в последние годы. При подготовке бюджета на 2025 год коэффициент индексации базовой месячной зарплаты был ограничен 2,6%. В результате фактическое повышение оказалось меньше того, которое следовало бы из установленной законом формулы расчета.

При подготовке бюджета на 2026 год было принято еще более жесткое решение - базовую месячную зарплату вообще не индексировать. Поэтому в 2026 году она сохранилась на уровне 2025 года.

Что будет с зарплатами в 2027 году

Сейчас речь идет о расчетных показателях, которые могут быть применены в следующем году. Окончательное решение будет принято в рамках бюджетного процесса.

Правительство уже утвердило график подготовки бюджета-2027. Кабинет министров отмечал, что до осенних выборов необходимо подготовить макроэкономические и фискальные прогнозы, пересмотреть расходы и сформировать базовые параметры бюджета, после чего новый состав правительства сможет завершить работу над документом и принять окончательные решения.

На уровень будущих расходов государства будут влиять и экономические условия. Согласно обновленным в июле прогнозам Министерства финансов, рост экономики Латвии в 2027 году ожидается на уровне около 2%, а инфляция - 3,3%.

Поэтому опубликованные Государственной канцелярией суммы отражают планируемый размер оплаты труда, но еще могут быть скорректированы при окончательном формировании и утверждении госбюджета на 2027 год.