В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов

Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сегодня поддержал предложение о переоборудовании подземной парковки у Дома конгрессов в убежище II категории.

За разработку проекта переоборудования будет отвечать Департамент собственности Рижского самоуправления.

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Отмечается, что в рамках проекта помещения стоянки будет адаптированы под убежище II категории, предназначенное для защиты людей от опасных факторов, ударной волны внешнего взрыва и осколков, которые могут возникнуть в случае катастрофы, военного вторжения или войны.

Общие расходы на реализацию проекта планируется ограничить суммой 854 585 евро.

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До 600 000 евро из этой суммы составит софинансирование Европейского фонда регионального развития.

«Сейчас Рига продвигает крупнейший на сегодняшний день проект в сфере убежищ - планируется создать убежище II категории на 5000 мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Решение, принятое сегодня комитетом, является важным шагом, который позволит начать проектирование. Завершить строительство убежища планируется к 2030 году», - сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

По его словам, убежище будет иметь двойное назначение. В обычное время помещения будут использоваться для нужд концертного зала «Рижская филармония» как парковочный комплекс и место для логистики поставок со специальной рампой. В случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания людей.

Для Риги это будет первый проект такого типа. До сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежища III категории, рассчитанные на кратковременное пребывание людей, подчеркнул Ратниекс.