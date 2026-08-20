В Детской больнице пройдет День параспорта для детей с функциональными нарушениями

Сегодня, 20 августа, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) пройдет День параспорта, организованный для детей и молодежи с функциональными нарушениями, а также их семей.

Мероприятие состоится на парковке P3 и продлится с 11:00 до 13:00, сообщает агентство LETA.

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Главная цель Дня параспорта - познакомить детей и их родителей с возможностями спорта и физической активности для людей с функциональными нарушениями, а также помочь подобрать подходящий вид спорта. Организаторы хотят создать условия, чтобы дети могли продолжать регулярно заниматься спортом и после завершения реабилитации.

По данным больницы, в Латвии проживают более 6000 детей с нарушениями двигательных функций, зрения или слуха.

Многие из них регулярно посещают реабилитационные и физиотерапевтические занятия, однако сравнительно небольшая часть детей участвует в спортивных активностях.

Какие виды спорта можно будет попробовать

Во время мероприятия дети и подростки смогут попробовать различные адаптированные виды спорта, познакомиться с тренерами и получить консультации о наиболее подходящих вариантах занятий и возможностях регулярных тренировок в Риге и других регионах Латвии.

Участникам предложат попробовать:

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баскетбол на колясках;

теннис;

бочча;

стрельбу из лука;

парастрельбу;

парагреблю;

керлинг на полу;

спортивное ориентирование;

парагорные лыжи;

фехтование;

легкую атлетику;

другие виды спорта.

Поддержка детей и семей

Параллельно участники смогут получить информацию о реализуемом Детской больницей проекте Европейского социального фонда Plus - «Создание системы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями и членов их семей».

В рамках проекта детям с тяжелыми заболеваниями, функциональными нарушениями или инвалидностью, а также их близким предоставляются бесплатная психологическая, социальная и эмоциональная поддержка и индивидуально подобранные услуги.

Свою программу подготовит и Рижский аэропорт

С помощью различных активностей детям и их родителям расскажут о возможности путешествовать независимо от состояния здоровья. Дети смогут принять участие в творческих занятиях и сфотографироваться в фотозоне аэропорта, а родители - получить консультации специалистов о подготовке к авиапутешествию вместе с детьми.

Руководитель Клиники реабилитации Детской больницы Гунта Кристапсоне отмечает, что занятия спортом помогают детям с функциональными нарушениями осваивать новые навыки, становиться более самостоятельными и учиться работать в команде.

По словам руководителя Объединения параспорта детей и молодежи Наталии Новиковой, для вовлечения ребенка в спорт необходимо сотрудничество семьи, специалистов по реабилитации, тренеров, спортивных федераций, самоуправлений и других организаций.

День параспорта Детская клиническая университетская больница организует совместно с Объединением параспорта детей и молодежи и Латвийским паралимпийским комитетом.