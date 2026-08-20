20 августа 2026, 15:58

Сейм поддержал возможную помощь airBaltic на десятки миллионов евро

Сейм поддержал возможную помощь airBaltic на десятки миллионов евро

Сейм концептуально поддержал меры по финансовой стабилизации национальной авиакомпании airBaltic. Государство может приобрести новые облигации перевозчика на сумму до 30 млн евро, а принадлежащие ему облигации на 50 млн евро и часть государственного займа могут быть преобразованы в капитал компании.

Законопроект признан срочным. Теперь правительство получит полномочия самостоятельно определить, какие из предусмотренных мер применять и на каких условиях.

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Один из вариантов - участие государства в промежуточном финансировании airBaltic наравне с частными инвесторами. Кабинет министров сможет приобрести вновь выпущенные облигации компании максимум на 30 млн евро, если сочтет такую поддержку необходимой.

Еще одна мера касается уже предоставленных государством средств. Облигации airBaltic на 50 млн евро, принадлежащие Латвии, а также оставшаяся часть государственного займа в размере более 18 млн евро могут быть конвертированы в долю в капитале авиакомпании.

При этом срок погашения государственного займа в размере 30 млн евро предлагается перенести с конца августа на конец 2026 года. К 24 июля airBaltic уже погасила основную сумму займа и предусмотренные договором проценты - всего 12,9 млн евро.

Кризис ликвидности и новый план

Меры государства связаны с планом финансовой стабилизации airBaltic. Совет компании утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение временного финансирования на 225 млн евро для улучшения ликвидности.

В долгосрочной перспективе перевозчик рассчитывает на дополнительный заем до 225 млн евро и 100 млн евро нового капитала. Часть облигаций 2029 года планируется преобразовать в долю в компании, а оставшуюся задолженность заменить новым долгом объемом до 125 млн евро.

Ситуация уже отразилась на условиях обслуживания облигаций. Их держатели согласились капитализировать два ближайших процентных платежа - те, которые должны были быть выплачены 14 августа и 14 ноября. Кроме того, airBaltic временно освободили от требований по минимальному уровню ликвидности до ноября 2026 года.

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Вопрос о привлечении промежуточного финансирования на 225 млн евро на собрании держателей облигаций 17 августа не рассматривался, поскольку его не было в повестке.

Что будет решать правительство

Законопроект дает Кабмину возможность выбрать одну или несколько мер поддержки. Правительство сможет определить их объем, условия и другие параметры сделки, а Министерство сообщения должно подготовить оценку финансовых, юридических, фискальных и коммерческих условий промежуточного финансирования.

Отчитываться о реализации мер правительство должно будет не реже одного раза в квартал перед бюджетно-финансовой комиссией Сейма.

Необходимость поддержки связана с финансовым положением airBaltic. В 2025 году оборот концерна вырос на 4,2%, до 779,344 млн евро, а убыток составил 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024-м.

Одновременно перевозчик планирует сократить флот. К концу 2026 года airBaltic намерена эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 вместо нынешних 54, а затем постепенно увеличить их число примерно до 40 к 2031 году.

Латвийскому государству сейчас принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1, связанной с датским инвестором Ларсом Тусеном, - 1,62%. Остальные акционеры владеют 0,01%.

На фоне финансовых результатов и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку возможного IPO. В годовом отчете компании говорится, что в 2026 году первичное размещение акций не рассматривается как потенциальный источник капитала.

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