20 августа 2026, 08:59 Валерия Леонова

Сегодня правление CSDD покидает свои должности

Сегодня правление CSDD покидает свои должности

С сегодняшнего дня свои должности оставляет правление Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), подтвердил агентству CSDD бывший председатель правления Айвар Аксенокс.

Более подробных комментариев он не предоставил.

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Утром в среду, 19 августа, министр сообщения Рихард Козловскис пригласил на встречу совет и правление CSDD в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами CSDD Козловскис сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому он призвал уйти в отставку и всех членов правления.

Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных.

Председателем совета CSDD до сих пор был Кристиан Годиньш, а независимыми членами совета - Янис Бразовскис и Марис Мациевскис.

В свою очередь, должность председателя правления CSDD занимал Аксенокс, а членов правления - Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Уже сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа на CSDD была совершена кибератака.

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В ходе этой кибератаки были получены личные данные 1,2 млн физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.

Взлома систем Дирекции безопасности дорожного движения через сети, охраняемые телекоммуникационным и технологическим предприятием ООО Tet, не произошло, сообщил агентству LETA после встречи с Tet и ООО Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor министр экономики Виктор Валайнис.

Он отметил, что совет Tet в среду предложит провести внутренний аудит, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и улучшить услуги для существующих клиентов.

До конца недели Tet предоставит подробную информацию об обстоятельствах киберинцидента в CSDD

Валайнис отметил, что будет проведен внешний независимый анализ договоров и деятельности, чтобы можно было принять дальнейшие решения.

Анализ необходим, чтобы понять произошедшее и знать, какие рекомендации дать другим предприятиям для предотвращения повторения подобных инцидентов.

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