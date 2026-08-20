Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Рижский молочный комбинат, крупнейший молокопереработчик Латвии, может перейти под контроль эстонской сельскохозяйственной группы Agrone. Вместе с ним иностранному владельцу достанется и валмиерский завод «Валмиерас пиенс», а значит, среди активов сделки окажутся и хорошо знакомые латвийцам бренды - от «Kārums» до «RASA».

Сумму сделки стороны не раскрывают. Её ещё должны одобрить антимонопольные органы Эстонии и Латвии, поэтому пока оба предприятия продолжают работать как прежде. Для сотрудников, поставщиков и клиентов на этом этапе ничего не меняется.

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Рижский молочный комбинат работает с 1927 года. Сегодня на предприятии заняты около 750 человек, а его мощности позволяют перерабатывать до 1000 тонн сырого молока в сутки. В 2025 году оборот превысил 155 миллионов евро, примерно треть продукции отправлялась на экспорт более чем в 35 стран.

Вместе с комбинатом Agrone получает целую коллекцию брендов, давно знакомых латвийскому потребителю: «Kārums», «Lakto», «RASA», «Dzintars», «Limbažu piens», «Valmiera», «Rasēns» и «Mājas». Именно поэтому сделка касается не просто крупного промышленного предприятия, но и части привычного латвийского продуктового рынка.

Для Agrone покупка открывает новое направление бизнеса. Эстонский холдинг занимается сельским хозяйством: обрабатывает около 14 500 гектаров земли, производит 70 000 тонн сырого молока в год, а также выращивает зерновые и масличные культуры и занимается производством яиц. Собственной переработки молока у компании до сих пор не было.

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Теперь у Agrone появляется возможность объединить разные этапы производства - от сельскохозяйственных предприятий до готовой продукции на полках магазинов. Для латвийского комбината руководство также видит в сделке возможности для дальнейшего развития.

«Это открывает возможность стать частью по-настоящему сильной балтийской молочной группы с опытом во всей цепочке создания ценности - именно к этому мы стремились долгое время», - говорит председатель правления комбината Артурс Чирьевскис.

Сделка вписывается в более широкую тенденцию: латвийские компании с крупными активами всё чаще переходят под контроль иностранных групп. Небольшой внутренний рынок ограничивает возможности местного бизнеса для самостоятельной экспансии в регионе, тогда как компании из соседних стран продолжают проявлять интерес к латвийским предприятиям.

Остаётся главный вопрос, который волнует покупателя куда больше корпоративных стратегий: если «Карумс» теперь будет частью эстонской группы, то сколько в нём останется латвийского молока?