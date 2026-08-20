20 августа 2026, 14:59

Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD

Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD

После кибератаки на CSDD злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона физических лиц и регистрационные номера примерно 150 000 юридических лиц. Теперь мошенникам гораздо проще выдавать себя за государственные учреждения, банки и другие организации - особенно в сообщениях о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Эксперты предупреждают: знание ваших настоящих данных еще не означает, что сообщение действительно пришло от CSDD или полиции.

Один из главных рисков - персонализированные SMS и электронные письма. Человеку могут написать якобы от имени CSDD и сообщить, что автомобиль с конкретным номером превысил скорость, после чего предложить оплатить штраф по ссылке. Поскольку сообщение содержит реальные сведения о владельце или машине, оно может выглядеть убедительно даже для осторожного получателя.

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Если человек решит перепроверить информацию через Google, его тоже могут поджидать мошенники. Злоумышленники используют поддельную рекламу, ведущую на сайт-копию CSDD. Внешне такая страница может практически не отличаться от настоящей, а введенные на ней данные отправляются мошенникам.

Есть и другая схема - телефонные звонки. Аферист представляется сотрудником полиции, банка, Google или другой организации, называет настоящие персональные данные человека и пытается убедить его подтвердить операцию через Smart-ID либо сообщить банковские данные. Эксперты советуют не пытаться разоблачить собеседника во время разговора: надежнее сразу положить трубку и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

Особенно опасны неожиданные запросы в Smart-ID и eParaksts mobile. Личный идентификационный код сам по себе не дает мошеннику доступа к цифровым сервисам, однако злоумышленник может инициировать запрос на аутентификацию и попытаться заставить человека подтвердить его. Поэтому любой запрос, который пользователь не запускал сам, подтверждать нельзя.

«Мошенники часто прибегают к методам социальной инженерии, чтобы побудить человека действовать вопреки собственным интересам. Это достигается путем вхождения в доверие к жертве и принуждения ее выполнять указания злоумышленника. Доверие проще всего завоевать, продемонстрировав человеку его собственные данные: он полагает, что такой информацией может располагать только та организация, от имени которой выступает мошенник», - рассказал Элвисс Страздиньш.

ИТ-эксперт отдельно советует использовать разные PIN-коды для разблокировки телефона и Smart-ID. По его словам, мошенники уже пытались использовать его личный идентификационный номер, отправляя запросы от имени разных организаций. Автоматическое подтверждение такого запроса может закончиться потерей денег со счета.

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Cert.lv также предупреждает, что после утечки мошеннические сообщения могут стать намного убедительнее. Если злоумышленникам доступны имя, персональный код, номер автомобиля, адрес или сведения о предыдущих платежах, они могут использовать эти данные для точечной социальной инженерии.

Проверять подозрительные сообщения эксперты рекомендуют только самостоятельно. Нужно вручную открыть официальный сайт или приложение нужного учреждения - например, e-CSDD, EDS или Latvija.gov.lv - и проверить информацию там. Переходить по ссылкам из SMS и писем с требованием оплатить штраф или обновить данные не стоит.

Отдельное предупреждение поступило от Swedbank. Банк сообщил о мошеннических письмах с просьбой обновить банковские данные и призвал клиентов не пользоваться ссылками из таких сообщений, а самостоятельно входить в интернет-банк. Представители банка также предупредили о продолжающейся работе поддельных сайтов CSDD и призвали жителей особенно внимательно относиться к любым обращениям от имени ведомства.

На этом фоне эксперты говорят не только о мошенничестве, но и о более серьезных последствиях утечки. Элвисс Страздиньш считает, что полученная база может представлять угрозу национальной безопасности, поскольку позволяет устанавливать адреса людей и собирать сведения о владельцах автомобилей, включая представителей власти.

ИТ-эксперт Илмар Пойканс («Нео») в свою очередь раскритиковал отказ CSDD от дополнительных мер киберзащиты, которые могло предоставить Cert.lv. Он также напомнил о случае 2018 года, когда обнаруживший уязвимость в системе CSDD Раймондс Скурулс столкнулся с уголовным преследованием и многолетними судебными разбирательствами.

Главный практический вывод после утечки прост: не доверять сообщению только потому, что в нем указаны ваши настоящие данные. Любой штраф, письмо от банка или запрос на подтверждение личности нужно проверять через официальный сайт или приложение. И главное - никогда не подтверждать в Smart-ID операцию, которую вы не инициировали сами.

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