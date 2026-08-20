На улице Гранита в Риге построят пешеходную и велосипедную инфраструктуру: дума готова взять займ 1,7 млн евро

Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сегодня поддержал проект решения о привлечении займа в размере 1,7 млн евро для строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита.

Общая стоимость проекта оценивается в 2 072 026 евро. Софинансирование из бюджета Рижского самоуправления планируется в размере более 300 000 евро.

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Окончательное решение о привлечении займа должно быть принято на заседании Рижской думы.

Рижское самоуправление, как сообщалось ранее, уже обещало улучшить безопасность дорожного движения на улице Гранита. На проблемы с безопасностью на данной улице обращали внимание представители инициативы «Безопасная улица Гранита».

Представитель инициативы Катринa Рабкевичa сообщила агентству LETA, что в октябре прошлого года на улице Гранита в результате дорожно-транспортного происшествия погибла велосипедистка. Несколько лет назад на этом же участке тяжелые травмы получила сотрудница одного из предприятий - женщина переходила улицу, чтобы попасть на остановку.

Отмечается, что на протяжении всей улицы Гранита нет пешеходных переходов и светофоров, отсутствуют тротуары и освещение, а обзор края проезжей части ограничен из-за кустарников.

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При этом расположенная на улице Гранита промышленная зона стала одной из крупнейших в Риге. Ежедневно на работу сюда добираются около 1600 сотрудников более чем 20 предприятий. В прошлом году местные предприятия создали гражданскую инициативу «Безопасная улица Гранита», чтобы добиться от Рижской думы создания безопасной инфраструктуры для жителей Риги, которые добираются на работу и возвращаются домой с предприятий на улице Гранита.

В самоуправлении был разработан проект «Строительство пешеходной и велоинфраструктуры на улице Гранита на участке от границы Риги до улицы Крустпилс».

В рамках проекта планируется построить новую инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов на улице Гранита, а также на участке улицы Крустпилс от улицы Гранита до мобильного пункта «Шкиротава».

Предполагается оборудовать регулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Гранита и Раджу, а также места для перехода улицы, предназначенные для пешеходов.

Кроме того, планируется установить новое освещение в зоне тротуара и проезжей части, изменить организацию дорожного движения, восстановить и перестроить остановки общественного транспорта, а также обновить дорожное покрытие.