Мошенники атакуют клиентов CSDD поддельными SMS и электронными письмами: как не попасться

Мошенники продолжают пытаться выманивать у жителей Латвии деньги и личные данные, рассылая поддельные электронные письма и SMS от имени Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщает агентство LETA.

CSDD предупреждает: если в полученном электронном письме есть ссылка, необходимо внимательно проверить, действительно ли она ведет на официальный адрес e.csdd.lv.

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Информацию о штрафах также можно проверить в мобильном приложении CSDD или в системе e-CSDD. Кроме того, официальный адрес можно самостоятельно ввести в браузере: e.csdd.lv.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 августа CSDD подверглась кибератаке, в результате которой были получены персональные данные 1,2 млн человек и около 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, которые в течение последних 18 лет поступали в дирекцию.

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В среду, 19 августа, об отставке объявили как совет CSDD, так и правление.

Министр сообщения Рихард Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно пройти в ускоренном порядке. Его цель - установить все обстоятельства произошедшей кибератаки и масштабной утечки данных, а также определить ответственных. В рамках расследования, в частности, будет оценен договор CSDD с SIA Tet на предоставление услуг в сфере кибербезопасности.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс направил письмо генеральному прокурору с просьбой в установленном Законом о прокуратуре порядке проверить действия должностных лиц CSDD при обеспечении безопасности данных.