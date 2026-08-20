20 августа 2026, 15:29

Латвийцы стали реже заказывать товары из интернет-магазинов за пределами ЕС

Латвийцы стали реже заказывать товары из интернет-магазинов за пределами ЕС

После введения в ЕС пошлины в три евро на каждую товарную позицию в небольших посылках из стран за пределами Евросоюза число отправлений, проходящих таможенное оформление в Латвии, заметно сократилось. В июле их было примерно на 25% меньше, чем месяцем ранее, а представители «Latvijas Pasts» предупреждают: новая система может оказаться особенно невыгодной для небольших стран.

Пошлина распространяется на товары стоимостью до 150 евро, заказанные из третьих стран. Причем три евро взимаются не с посылки целиком, а с каждой товарной позиции. Поэтому итоговая сумма может ощутимо вырасти, если покупатель заказывает сразу несколько разных товаров.

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Именно в этот момент часть потенциальных покупок, вероятно, и прекращается. Товар уже оказывается в виртуальной корзине, но после пересчета общей стоимости покупатель может отказаться от оформления заказа.

Статистика Службы государственных доходов подтверждает, что изменения уже заметны. В июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, снизилось примерно на четверть по сравнению с июнем.

При этом новая пошлина принесла бюджету Латвии около 1,25 млн евро. Всего за июль было собрано более 5 млн евро, однако большая часть этой суммы направляется не в латвийский бюджет.

СГД объясняет, что такое распределение установлено правилами ЕС: 75% собранных таможенных пошлин перечисляется в бюджет Евросоюза, а оставшиеся 25% получает страна, где отправления проходят таможенное оформление.

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В «Latvijas Pasts» считают такой механизм невыгодным для Латвии. «По мнению «Latvijas Pasts», такое распределение ни соразмерным, ни справедливым не является. Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что такое решение Европейской комиссии нельзя считать наиболее эффективным, поскольку оно не устраняет причину проблемы - массовую концентрацию отправлений электронной торговли из третьих стран и нагрузку на таможенные службы конкретных стран», - заключает руководитель отдела «Latvijas Pasts» по коммуникации и филателии Матисс Руткс.

Есть и другая проблема. Новые правила могут подтолкнуть крупные торговые платформы переносить часть операций в ЕС и создавать здесь собственные склады. В результате посылок, которые проходят полный цикл обработки и таможенного оформления в Латвии, может стать еще меньше.

«Новые условия также способствуют изменению бизнес-модели платформ электронной торговли, например, созданию складов в ЕС. Это может привести к сокращению объемов таможенного оформления и обработки отправлений полного цикла в Латвии. В такой ситуации больше всего проиграют небольшие страны, в том числе Латвия, так как потоки отправлений и связанная с их обработкой экономическая ценность еще больше сконцентрируются в крупных государствах-членах», - подчеркивает Руткс.

Похожая ситуация наблюдается и в других странах ЕС. По данным, доступным «Latvijas Pasts», в июле объем отправлений там сократился на 30–60% по сравнению с июнем. Однако делать окончательные выводы пока рано.

«В некоторых странах снижение оказалось еще более значительным, свидетельствуют доступные данные по нескольким странам ЕС», - рассказывает представитель «Latvijas Pasts», признавая, что необходимо учитывать и тот факт, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц было бы некорректно делать выводы о долгосрочных тенденциях и прогнозировать, что снижение продолжится в будущем.

Как вы отреагировали на новую пошлину в 3 евро за товарную позицию при заказах из стран вне ЕС?

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