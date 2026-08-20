Как Рига пытается привлечь специалистов с помощью жилищной поддержки

Рижское самоуправление направило 950 000 евро на программу жилищной поддержки для специалистов, которых особенно не хватает в столице. В первую очередь речь идет о педагогах и сотрудниках муниципальной полиции. Максимальная выплата составляет 250 евро в месяц, а получать ее можно до двух лет.

Программа должна помочь привлечь и удержать работников в сферах, важных для города. На поддержку могут претендовать все педагоги независимо от уровня образования - в том числе воспитатели детских садов, - а также сотрудники муниципальной полиции.

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Помощь можно использовать для оплаты аренды жилья и связанных с ним расходов либо для компенсации затрат на проживание. Для специалистов, у которых есть дети под опекой или попечительством, предусмотрена дополнительная выплата - 30 евро в месяц на каждого ребенка.

Заявки уже подали десятки специалистов

Программа постепенно набирает обороты. От педагогов уже поступило 118 заявок, 35 из них отклонили. Дополнительная жилищная поддержка назначена 25 детям учителей.

Сотрудники муниципальной полиции подали 12 заявок, две из них не были одобрены. Дополнительные выплаты получили двое детей полицейских. Всего на данный момент заключено 73 договора о предоставлении жилищной поддержки.

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При этом одно из условий, о котором говорили весной при утверждении программы, в нынешней информации отдельно не упоминается. Тогда в самоуправлении обещали, что рассчитывать на компенсацию аренды смогут и педагоги, вернувшиеся к работе после перерыва продолжительностью не менее трех лет, если они возобновили трудовые отношения не ранее 1 августа 2024 года.

В Риге по-прежнему не хватает работников

Проблема, которую должна решить программа, остается серьезной. На начало 2026 года в системе общего образования Риги насчитывалось 204 вакансии. Среди них - 34 места для воспитателей детских садов, 27 вакансий учителей языков, 18 - преподавателей математики и естественных наук, а также 70 вакансий вспомогательного персонала.

Не хватает и муниципальных полицейских. На 1 января 2026 года в Рижской муниципальной полиции оставались незакрытыми 87 вакансий.

Именно на фоне этого дефицита жилищная поддержка должна стать дополнительным стимулом для специалистов, выбирающих работу в столичных учреждениях. Насколько заметно программа повлияет на кадровую ситуацию, покажет дальнейшая практика ее реализации.