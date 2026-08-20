До 70 миллиметров осадков за сутки: Латвию ждет резкая перемена погоды

В субботу, 22 августа, к Латвии с юга подойдет активный циклон. Он принесет в страну сильные дожди и порывистый ветер, местами возможны грозы и бури. Наиболее сложная погода ожидается днем и вечером.

Согласно текущим прогнозам, больше всего осадков может выпасть в Земгале и Видземе. В отдельных районах их количество составит 40–70 миллиметров - столько дождя обычно выпадает примерно за месяц. Поэтому последствия непогоды сильнее всего могут проявиться именно там.

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Дождь начнется уже утром в субботу, а к дню и вечеру погодная ситуация ухудшится. При этом траектория и интенсивность циклона пока остаются не до конца определенными, поэтому прогноз еще может измениться.

Не исключено и усиление ветра. В центральной и восточной части Латвии в субботу вечером порывы могут превышать 20 метров в секунду. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада.

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Жителям советуют следить за обновлениями прогноза. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, вероятно, объявит для отдельных районов оранжевое предупреждение. В таком случае информация также может поступить на мобильные телефоны через систему оповещения.

Видземе и северной части Латгалии сильный ветер может сохраниться и позже. Согласно нынешнему прогнозу, наиболее заметное усиление там ожидается уже в воскресенье вечером.

После прохождения циклона погода должна постепенно измениться. С начала следующей недели влияние антициклона усилится: со вторника или среды ожидается преимущественно сухая погода, а во второй половине недели станет теплее.