19 августа 2026, 20:00

Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

В четверг, 20 августа, погода в Латвии останется неустойчивой: ночью через страну пройдет обширная зона дождей, а днем осадки станут кратковременными, однако местами возможны грозовые ливни.

В ночь на четверг зона осадков будет двигаться через Латвию с юго-запада. На большей части территории временами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.

Читайте нас также

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.

Днем погода станет более переменчивой: между облаками будет появляться солнце, но во многих районах по-прежнему ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер сменится на западный и юго-западный. На побережье, а также локально во время гроз его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса.

Читайте Mixer
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Юмор за день и хороший человек
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Тельцы, Близнецы, Весы и Стрельцы в гороскопе на четверг 20 августа
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Кабачки на сковороде пускают воду? Одна простая ошибка мешает получить…
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

4 аромата для вечера, после которых обязательно спросят: «Что на вас?»

Что ждет Ригу

В столице ночью и временами днем также ожидается дождь, а днем не исключена гроза.

Температура ночью будет около +14 градусов, днем при появлении солнца воздух сможет прогреться примерно до +21 градуса.

Актуальный почасовой прогноз для Риги также показывает дождь в первые часы ночи и новые ливни около полудня. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшается, возможны продолжительные прояснения, а температура будет держаться около +19…+20 градусов.

Таким образом, четверг обещает типичную для конца латвийского лета переменчивую погоду: зонт лучше взять с собой, но отказываться от планов на улице из-за дождя заранее не стоит - осадки будут чередоваться с прояснениями.

 

Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Юмор за день и хороший человек
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

Тельцы, Близнецы, Весы и Стрельцы в гороскопе на четверг 20 августа

В мире

Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 19:34
YouTube изменит подсчет просмотров: с 24 августа будет достаточно запустить видео
19 августа, 18:30
Американскую компанию уличили в уничтожении сотен редких книг ради обучения ИИ
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 17:04 17:04
NASA показало кратер от столкновения ракеты SpaceX с Луной - ФОТО
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 14:59 14:59
От вина до хоккейных клюшек: Трамп на три дня отложил введение 50%-ных пошлин на канадские товары
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 13:28 13:28
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 12:57 12:57
Новые землетрясения в Гранаде: есть пострадавшие, повреждены здания, ограничен доступ к Альгамбре
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 10:35 10:35
Обломок ракеты SpaceX пробил воронку на Луне - NASA представило фотоотчет
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 09:35 09:35
Вся правда о принцессе Диане с точки зрения брата: граф Чарльз Спенсер написал книгу воспоминаний о своей сестре
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
19 августа, 08:05 08:05
OpenAI приостановила обучение ИИ: новые модели могут проводить кибератаки
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
18 августа, 19:28 19:28
Хайден Панеттьер: власти выясняют причину смерти актрисы, СМИ говорят о «передозировке»
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
18 августа, 18:59 18:59
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы

Латвия

Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 20:00
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей
19 августа, 19:04
Кулбергс раскритиковал управление госпредприятиями: «Политические пансионаты» вместо ответственности
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 17:30 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 16:27 16:27
Tallink снова рассматривает возвращение линии Рига-Стокгольм: что мешает запуску
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 15:58 15:58
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 15:29 15:29
Праздник миноги в Царникаве: концерты до ночи, турниры и дополнительный поезд в Ригу
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 14:44 14:44
В Детской больнице в Риге открылся новый центр нейропсихического развития
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 13:57 13:57
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 12:29 12:29
Единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширят на все зоны: система заработает до 31 августа
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 12:10 12:10
Сначала дожди, потом тепло и без осадков: какой будет погода в Латвии в ближайшие дни
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
19 августа, 11:36 11:36
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию

ЧП

«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
19 августа, 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту

Бизнес

Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
17 августа, 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя

Культура

Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
17 августа, 15:39
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет

Mixer

Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак
19 августа, 20:05
Колбаски сначала хорошо подрумяниваю, а потом варю на этой же основе густой испанский суп
Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак
19 августа, 19:05
Юмор за день и хороший человек
Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак
19 августа, 18:10
Тельцы, Близнецы, Весы и Стрельцы в гороскопе на четверг 20 августа
19 августа, 16:58
Кабачки на сковороде пускают воду? Одна простая ошибка мешает получить румяную корочку
19 августа, 16:18
4 аромата для вечера, после которых обязательно спросят: «Что на вас?»
19 августа, 15:38
Сочные котлеты начинаются не со сковороды: 5 ошибок, которые портят фарш
19 августа, 14:58
Тест: какой почтовый ящик вы выберете? Ответ покажет, каких новостей вам сейчас не хватает
19 августа, 14:18
Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
19 августа, 18:04
Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
15 августа, 19:03
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас