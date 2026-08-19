Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей

В четверг, 20 августа, погода в Латвии останется неустойчивой: ночью через страну пройдет обширная зона дождей, а днем осадки станут кратковременными, однако местами возможны грозовые ливни.

В ночь на четверг зона осадков будет двигаться через Латвию с юго-запада. На большей части территории временами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.

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Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.

Днем погода станет более переменчивой: между облаками будет появляться солнце, но во многих районах по-прежнему ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер сменится на западный и юго-западный. На побережье, а также локально во время гроз его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса.

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Что ждет Ригу

В столице ночью и временами днем также ожидается дождь, а днем не исключена гроза.

Температура ночью будет около +14 градусов, днем при появлении солнца воздух сможет прогреться примерно до +21 градуса.

Актуальный почасовой прогноз для Риги также показывает дождь в первые часы ночи и новые ливни около полудня. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшается, возможны продолжительные прояснения, а температура будет держаться около +19…+20 градусов.

Таким образом, четверг обещает типичную для конца латвийского лета переменчивую погоду: зонт лучше взять с собой, но отказываться от планов на улице из-за дождя заранее не стоит - осадки будут чередоваться с прояснениями.