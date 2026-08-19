Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию

Из Сигулды в Ригу: состав отправится в 9:32 (на три минуты позже) и прибудет в столицу в 10:46 (на 10 минут позже). Дневной рейс отправится из Сигулды в 12:33 (на четыре минуты позже) с прибытием в Ригу в 13:47 (на 11 минут позже). Еще один поезд из Сигулды будет в 13:53 (на шесть минут раньше), но в Ригу прибудет по привычному графику - в 15:06.