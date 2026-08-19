Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию

Во вторник, 25 августа, и в четверг, 27 августа, на Сигулдской железнодорожной линии изменится график движения отдельных поездов. Некоторые рейсы будут отправляться на несколько минут раньше обычного времени, сообщает Pasažieru vilciens (работает под брендом Vivi).
Изменения связаны с ремонтными работами на путях, которые компания Latvijas dzelzceļš проводит на участке Югла - Гаркалне.
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Как будут ходить поезда 25 и 27 августа:
Из Риги в Сигулду: утренний рейс отправится на шесть минут раньше обычного - в 9:24.Читайте
Из Сигулды в Ригу: состав отправится в 9:32 (на три минуты позже) и прибудет в столицу в 10:46 (на 10 минут позже). Дневной рейс отправится из Сигулды в 12:33 (на четыре минуты позже) с прибытием в Ригу в 13:47 (на 11 минут позже). Еще один поезд из Сигулды будет в 13:53 (на шесть минут раньше), но в Ригу прибудет по привычному графику - в 15:06.
Из Валмиеры в Ригу: поезд отправится в 9:20 (на пять минут раньше), сделает остановку в Сигулде в 10:30 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 11:38 (на две минуты раньше).
Актуальное расписание со всеми изменениями уже доступно на сайте Vivi и в мобильном приложении компании.