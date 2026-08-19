19 августа 2026, 14:44 Валерия Леонова

В Детской больнице в Риге открылся новый центр нейропсихического развития

В Детской больнице в Риге открылся новый центр нейропсихического развития

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в Риге начал работу новый Центр нейропсихического развития. Одновременно после модернизации открылись шесть операционных и новое помещение Центра симуляционного обучения.

Все работы стали частью масштабного обновления инфраструктуры больницы при поддержке Фонда восстановления ЕС, сообщает агентство LETA.

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Новый Центр нейропсихического развития разместился в отремонтированном историческом здании больницы. Его создание позволит организовать в одном месте более скоординированную помощь детям с учетом их индивидуальных потребностей.

В больнице рассчитывают, что объединение необходимых специалистов и услуг в рамках одного центра позволит сделать медицинскую помощь более своевременной и удобной как для детей, так и для их семей.

Шесть обновленных операционных

В рамках проекта также модернизированы шесть операционных операционного блока. Обновление помещений и технического оснащения должно повысить качество медицинской помощи и безопасность пациентов.

В больнице установлено новое медицинское оборудование и IT-техника. Они призваны улучшить организацию лечебного процесса, повысить безопасность пациентов и обеспечить бесперебойную работу медицинского учреждения.

Еще одним результатом проекта стало создание нового помещения Центра симуляционного обучения. Здесь медицинские команды смогут отрабатывать практические навыки и совершенствовать знания в условиях, максимально приближенных к реальным медицинским ситуациям.

На проект потратили почти 41 млн евро

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Центр нейропсихического развития и операционный блок были созданы и реконструированы в рамках проекта «Развитие интегрированной системы здравоохранения Детской клинической университетской больницы». Проект реализовывался с 22 ноября 2022 года по 30 июня 2026 года. Его общий бюджет составил 40,96 млн евро, из которых 33,86 млн евро предоставил Фонд восстановления ЕС.

Отдельно было реализовано обновление Центра симуляционного обучения. Проект стоимостью 550 444 евро выполнялся с апреля 2025 года по июнь 2026-го, при этом 452 321 евро составило финансирование Фонда восстановления ЕС.

Нынешние преобразования являются частью более масштабного обновления инфраструктуры BKUS.

Осенью 2024 года завершились строительство и оснащение нового здания, где работают Амбулаторный центр и Центр неотложной медицинской помощи.

В начале 2026 года были завершены ремонт двух отделений Большого корпуса отделений и ремонт дымоходов. Весной открылась обновленная зона вестибюля и столовой.

Кроме того, были благоустроены коридоры здания диагностических кабинетов и модернизированы несколько кабинетов.

В больнице также установили новые лифты, оборудовали в подвале помещения для раздевалок сотрудников, создали открытые площадки для активностей «Бабочки» и «Котенок», а также отремонтировали здание службы охраны.

Отдельное внимание уделялось инженерной и IT-инфраструктуре больницы и обновлению медицинского оборудования.

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