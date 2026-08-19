19 августа 2026, 08:30 Наталья Гудемчук/LETA

В Детской больнице сегодня откроют шесть обновленных операционных

В Детской больнице сегодня откроют шесть обновленных операционных
LSM

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в Риге сегодня открываются обновленный операционный блок, Центр нейропсихического развития и учебное помещение для медицинских симуляций. На обновление инфраструктуры и оснащение больницы направили более 40 млн евро, в том числе почти 34 млн евро из Фонда восстановления ЕС.

В операционном блоке модернизировали шесть операционных залов. Центр нейропсихического развития разместился в отремонтированном историческом здании больницы. В новом учебном помещении для медицинских симуляций специалисты смогут проходить дополнительное обучение в безопасной среде, моделируя различные ситуации, связанные с оказанием медицинской помощи.

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Торжественное открытие новых помещений в BKUS на улице Виенибас гатве, 45 состоится в 10:45 утра и начнется с осмотра учебного помещения. Затем участники посетят Центр нейропсихического развития.

Во время мероприятия гостям также представят новые информационные технологии и медицинское оборудование, приобретенные при финансовой поддержке Фонда восстановления ЕС. В больнице отмечают, что они позволяют улучшить лечебный процесс и системы безопасности.

Кроме того, в больнице появились новые указатели, а также новый участок дороги, который позволяет выезжать с территории больницы на улицу Индрикиса и заезжать на территорию с этой улицы. По оценке BKUS, это должно сделать передвижение по территории удобнее для пациентов, их семей и сотрудников.

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Основные объекты были построены и отремонтированы в рамках проекта по развитию интегрированной системы здравоохранения BKUS. Проект реализовывался с 22 ноября 2022 года по 30 июня 2026 года. Его общий бюджет составил 40 958 808 евро, из которых 33 860 399 евро - финансирование Фонда восстановления ЕС.

Отдельный проект по развитию навыков медицинского персонала с помощью технологий симуляции реализовывался с 10 апреля 2025 года по 30 июня 2026 года. Его бюджет составил 550 444 евро, в том числе 452 321 евро из Фонда восстановления ЕС.

Обновление больницы проводилось не только в рамках этих проектов. В начале этого года завершился ремонт двух отделений в Большом корпусе отделений и ремонт дымоходов. Весной открылась обновленная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены коридоры корпуса диагностики и модернизированы несколько кабинетов.

В больнице установили новые лифты и оборудовали в подвале зону раздевалок для сотрудников. На территории появились площадки для активного отдыха «Бабочки» и «Котята», а также отремонтировано здание, в котором работает служба охраны.

Кроме того, была обновлена инженерная инфраструктура больницы, модернизированы информационные технологии и обновлено и дополнено медицинское оборудование.

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