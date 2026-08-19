Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше

После масштабной кибератаки на CSDD вопрос для многих жителей Латвии теперь звучит предельно просто: «А мои данные тоже украли?»

Ответ на него можно получить официально. CSDD подтвердила, что каждый человек имеет право узнать, были ли затронуты именно его персональные данные и какие сведения оказались в распоряжении злоумышленников.

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Рассказываем пошагово, что известно об утечке и что сейчас стоит сделать.

Что именно произошло

По данным CSDD и CERT.LV, злоумышленник получил доступ к данным в период с 8 по 10 августа 2026 года.

Речь идет не обо всей базе CSDD, а прежде всего об информации из исторических платежных квитанций начиная с 2008 года.

В результате были затронуты данные примерно 1,2 миллиона физических лиц и 200 тысяч юридических лиц.

В руки злоумышленников могли попасть:

имя и фамилия;

персональный код;

адрес, зарегистрированный на момент получения услуги;

государственный номер автомобиля;

сумма платежа;

дата платежа.

Важно: CSDD отдельно сообщила, что телефонные номера и адреса электронной почты клиентов в этой утечке не пострадали. При этом сохраненный в квитанциях адрес в некоторых случаях мог быть неполным.

Также в опубликованном официальном перечне похищенных данных нет паролей e-CSDD, PIN-кодов, данных банковских карт или реквизитов интернет-банка.

Поэтому менять банковскую карту только из-за самой утечки оснований пока нет.

Как узнать, попали ли именно ваши данные в утечку

Специального публичного сайта, где можно просто ввести персональный код и мгновенно получить ответ «да» или «нет», CSDD сейчас не предлагает.

Но любой человек вправе направить в CSDD официальный запрос и спросить:

были ли его персональные данные затронуты кибератакой и какие именно категории данных оказались скомпрометированы.

Самые удобные способы подать запрос

CSDD перечисляет несколько вариантов:

через сервисы e-CSDD ;

; через официальный портал Latvija .gov .lv ;

; лично в центре обслуживания клиентов CSDD;

по почте на адрес: S . Eizen šteina iela 6, R īga , LV -1079 ;

; отправить заявление, подписанное безопасной электронной подписью, на адрес csdd@csdd.gov.lv.

По дополнительным вопросам можно связаться со специалистом CSDD по защите персональных данных Улдисом Сиполсом:

телефон: +371 67025736 - в рабочее время;

e-mail: datu.specialists@csdd.gov.lv.

Что написать в заявлении

Можно сформулировать запрос очень просто:

«Прошу сообщить, были ли мои персональные данные затронуты киберинцидентом CSDD в августе 2026 года. Если да, прошу указать, какие категории моих персональных данных были получены третьими лицами».

“Lūdzu informēt mani, vai 2026. gada augustā notikušā CSDD kiberdrošības incidenta rezultātā tika skarti mani personas dati. Ja mani personas dati tika skarti, lūdzu norādīt, kādas personas datu kategorijas tika iegūtas vai kļuva pieejamas trešajām personām.”

Также разумно попросить сообщить:

какие конкретно ваши данные были затронуты;

к какому периоду они относятся;

какие меры CSDD предприняла после инцидента.

По правилам GDPR запрос о реализации права доступа должен рассматриваться без неоправданной задержки и, как правило, в течение одного месяца.

Нужно ли срочно менять пароль e-CSDD?

На данный момент официальные данные не указывают на утечку паролей пользователей.

Поэтому оснований считать пароль e-CSDD автоматически скомпрометированным нет.

Но если один и тот же пароль вы используете еще где-либо, его в любом случае лучше заменить: повторное использование паролей само по себе остается серьезным риском.

Гораздо важнее сейчас внимательно относиться к неожиданным попыткам авторизации через Smart-ID, eParaksts mobile или интернет-банк.

Если вы сами ничего не покупаете, не входите в систему и не подтверждаете услугу - не вводите PIN-коды и не подтверждайте появившийся запрос.

В чем теперь реальная опасность

Основной риск этой утечки - не то, что мошенник знает размер старого платежа в CSDD.

Опаснее другое: несколько настоящих сведений можно собрать в одно очень убедительное сообщение.

Например, человек получает SMS:

«CSDD: за автомобилем AB-1234 числится неоплаченный платеж 47,80 евро. Перейдите по ссылке…»

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Если имя, номер машины или другие детали настоящие, поверить такому сообщению значительно легче.

Именно поэтому CSDD и CERT.LV предупреждают о возможных персонализированных фишинговых атаках и советуют не переходить по ссылкам из неожиданных писем и сообщений.

Если пришло сообщение якобы от CSDD, лучше самостоятельно открыть e.csdd.lv или официальное приложение CSDD и проверить информацию там.

А если мошенник звонит и уже знает мой персональный код?

Сам факт того, что звонящий знает ваше имя, персональный код, адрес или номер автомобиля, больше нельзя считать доказательством того, что он действительно представляет банк, CSDD или государственное учреждение.

После подобных утечек задача мошенника как раз состоит в том, чтобы назвать несколько правильных фактов и тем самым вызвать доверие.

Поэтому правило сейчас особенно простое:

настоящие персональные данные в устах звонящего еще не делают звонок настоящим.

Прервите разговор и самостоятельно перезвоните в организацию по номеру, найденному на ее официальном сайте.

Что делать, если после утечки пришло подозрительное сообщение

Не удаляйте его сразу.

Сохраните:

скриншоты SMS или переписки;

адрес электронной почты отправителя;

номер телефона;

время звонков;

присланные счета и документы;

адрес подозрительного сайта.

Это может оказаться важным доказательством, если дело дойдет до обращения в полицию, банк, CSDD или Datu valsts inspekcija (Государственная инспекция по защите данных).

Куда жаловаться, если CSDD не отвечает

Сначала Datu valsts inspekcija рекомендует обратиться непосредственно к организации, которая обрабатывала ваши персональные данные, то есть в данном случае к CSDD.

Если ответа нет, он неполный либо вы считаете, что ваши права нарушены, можно подать жалобу в Datu valsts inspekcija (DVI). К жалобе желательно приложить копию своего запроса CSDD, подтверждение его отправки и полученный ответ, если он был.

Адрес инспекции:

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

Жалобу также можно направить с безопасной электронной подписью либо через официальную e-adrese.

Можно ли требовать компенсацию

Теоретически - да.

GDPR предусматривает право требовать возмещения материального или нематериального ущерба, если нарушение законодательства о персональных данных действительно причинило человеку вред.

Но сама по себе запись «мои данные были в утечке» не означает автоматической выплаты компенсации. Нужно будет показать наличие ущерба и связь между ним и произошедшим инцидентом.

Именно поэтому подозрительные сообщения, банковские документы и другие свидетельства возможного мошенничества лучше сохранять.

Что стоит сделать прямо сейчас

Не паниковать и не менять все документы - такой необходимости официальные органы не объявляли.

Но есть три разумных действия:

Первое: отправить запрос CSDD и выяснить, затронуты ли конкретно ваши данные.

Второе: особенно внимательно относиться к сообщениям о штрафах, техосмотре, налогах, автомобиле или необходимости срочно что-либо оплатить.

Третье: никогда не подтверждать Smart-ID, eParaksts или банковскую авторизацию, если вы сами ее не инициировали.

Масштаб нынешней утечки делает весьма вероятным, что многие жители Латвии столкнутся не с самой украденной базой, а с ее последствиями - гораздо более правдоподобными звонками и сообщениями мошенников.

И здесь лучший способ защиты - помнить: если незнакомец уже знает ваше имя, персональный код или номер автомобиля, это теперь повод не больше доверять ему, а, наоборот, проверить его вдвойне.