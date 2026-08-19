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Tallink снова рассматривает возвращение линии Рига-Стокгольм: что мешает запуску

Tallink снова рассматривает возвращение линии Рига-Стокгольм: что мешает запуску

Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом может быть восстановлено, однако конкретных сроков пока нет. Компания Tallink Grupp вновь изучает возможность возвращения на маршрут.

Но для запуска  ужно решить ряд вопросов, в том числе связанных с экономикой перевозок, стоимостью топлива и инфраструктурой Рижского порта, сообщает Postimees.ee.

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О том, что проект по-прежнему находится на рассмотрении, рассказал председатель правления Tallink Grupp Пеэп Ялакас в эфире эстонской радиостанции Kuku. По его словам, при нынешних рыночных условиях регулярное сообщение Рига-Стокгольм запустить пока сложно.

При этом переговоры между Tallink и латвийской стороной продолжаются

2 июля министр экономики Латвии Виктор Валайнис встретился в Таллинне с Пеэпом Ялакасом. Стороны обсудили условия, необходимые для восстановления регулярного пассажирского и грузового паромного сообщения между Ригой и Стокгольмом.

По итогам встречи Министерство экономики Латвии заявило о прогрессе в переговорах. В министерстве считают, что восстановление линии было бы важно для международной транспортной доступности Латвии, туризма, грузовых перевозок и экономических связей между странами Балтии и Северной Европы.

По словам Ялакаса, проект находится на достаточно ранней стадии. Необходимо, чтобы сразу несколько условий сложились благоприятно.

Одним из препятствий остаются высокие эксплуатационные расходы, прежде всего стоимость топлива. Кроме того, существуют инфраструктурные вопросы со стороны Рижского порта.

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Глава Tallink ранее отмечал, что компания анализирует возможный вариант возвращения на маршрут и располагает судами, которые теоретически могли бы работать между Ригой и Стокгольмом. Однако в ближайшей перспективе запуск линии пока не считается экономически оправданным.

Когда Tallink уже ходил из Риги

Для Tallink маршрут Рига-Стокгольм не является новым. Компания открыла его в 2006 году, а уже в 2007-м увеличила частоту рейсов до ежедневной благодаря вводу второго судна.

В разные годы на линии работали паромы Romantika и Isabelle. Рига и Стокгольм были связаны регулярным пассажирским и грузовым сообщением.

В настоящее время Tallink продолжает выполнять другие маршруты в Балтийском море. Например, летом 2026 года компания временно вернула паром Romantika на линию Таллинн-Стокгольм для работы в период высокого сезона.

Почему Риге важна эта линия

Возвращение прямого паромного сообщения со Стокгольмом стало бы не только дополнительным вариантом путешествия для туристов. Маршрут имеет значение и для грузовых перевозок, поскольку позволяет соединять Латвию со Швецией морским транспортом.

Кроме того, паром может стать частью комбинированных поездок по Балтийскому региону. В Tallink отмечают, что пассажиры все чаще используют разные виды транспорта в одной поездке: например, прилетают в Таллинн, а затем продолжают путь на пароме в Хельсинки или Стокгольм.

При этом говорить о конкретной дате возвращения паромов из Риги в Стокгольм пока рано.

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