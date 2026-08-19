Совет CSDD уходит в отставку: министр сообщения призывает к увольнению всё правление

CSDD

Совет Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) направил министру сообщения Рихарду Козловскому письмо об уходе в отставку. В свою очередь, министр призвал покинуть занимаемые должности и всех членов правления CSDD, сообщает агентство LETA.

Министр пригласил на встречу полный состав совета и правления CSDD. Ещё до начала встречи им было получено заявление совета об отставке. Во время разговора Козловскис заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы правления, и призвал всех его членов подать в отставку.

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Министр Козловскис инициировал ускоренное служебное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и установить ответственных за произошедшую накануне в августе кибератаку и масштабную утечку данных. В рамках проверки также предстоит оценить договор CSDD с компанией SIA Tet на оказание услуг кибербезопасности, за которые дирекция ежемесячно выплачивает внушительную сумму.

По словам Козловского, сейчас главная задача - обеспечить непрерывность работы CSDD, безопасность данных и восстановить репутацию дирекции. Также он указал, что CSDD и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv должны предоставить общественности четкую информацию о том, как клиентам действовать для защиты своих данных.

Председателем совета CSDD является Кристиан Годиньш, независимые члены совета - Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. Председателем правления выступает Айвар Аксенок, члены правления - Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Решения руководство CSDD приняло на фоне масштабного инцидента: в ночь с 7 на 8 августа дирекция подверглась кибератаке, в результате которой были похищены персональные данные 1,2 миллиона человек и 200 тысяч юридических лиц из платежной базы за последние 18 лет.

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Согласно данным Системы электронных закупок (EIS), в феврале 2022 года CSDD заключила договор на управление ИТ-инфраструктурой с компанией Tet на 8,989 млн евро (без НДС), а весной 2025 года сумма контракта была увеличена до 9,043 млн евро без НДС.

Tet привлекла к выполнению контракта субподрядчиков - SIA Corporate Systems и SIA Kyndryl Latvia.

В марте 2026 года Госполиция в рамках уголовного процесса Европейской прокуратуры (EPPO) о мошенничестве с ИТ-закупками на 1,5 млн евро задержала 21 человека, включая государственных должностных лиц. По данным Firmas.lv, оборот Corporate Systems в 2025 году составил 8,685 млн евро, прибыль - 425 266 евро. Второй субподрядчик, Kyndryl Latvia, принадлежит нидерландской Kyndryl 1B.V.; в 2024 году оборот компании составил 2,257 млн евро при убытках в 28 180 евро.

Компания Tet принадлежит государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочерней компании Telia Company - Tilts Communications (49%). В настоящее время Telia подписала меморандум о продаже всех принадлежащих ей акций Tet и LMT. Концерн Tet в 2025 году работал с оборотом в 302,854 млн евро и прибылью 20,587 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом, осуществляющим регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений и проведение техосмотров. Держателем акций дирекции выступает Министерство сообщения.