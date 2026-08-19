Праздник миноги в Царникаве: концерты до ночи, турниры и дополнительный поезд в Ригу

В субботу, 22 августа, в Царникаве пройдет традиционный Праздник миноги - одно из главных летних событий Адажского края. На протяжении всего дня гостей ждут ярмарка, спортивные соревнования, развлечения для детей и большая музыкальная программа.

Для тех, кто останется до позднего вечера, организуют дополнительные рейсы общественного транспорта, сообщает агентство LETA.

Читайте нас также Google News Facebook

Праздник посвящен началу сезона ловли миноги. Основные мероприятия пройдут в разных местах Царникавы, поэтому организаторы подготовили насыщенную программу с утра и до глубокой ночи.

Что будет на Празднике миноги

С 10:00 в Царникаве начнут работать праздничная ярмарка и аттракционы на улице Юрас и в парке Царникавы.

В парке на улице Звейниеку, 3 в течение дня будут проходить концерты и развлекательная программа. В числе участников - Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, Lauku muzikanti, Sestā jūdze и другие исполнители.

Основная вечерняя программа пройдет на Гауймале, на улице Атпутас, 20. Здесь выступят Fiņķis, Very Cool People, Жорж Сиксна, Ozols и Gustavo.

Музыка продолжится и после полуночи: с 24:00 до 3:00 здесь будет работать DJ Янис Козловскис.

Для любителей спорта в течение дня в Царникавском стадионе пройдут турниры по уличному баскетболу, пляжному волейболу, флорболу, а также соревнования по жиму штанги лежа и карточной игре «золите».

В Краеведческом центре Царникавы запланированы прогулки на рыбацких лодках, мастер-классы и интерактивные мероприятия, посвященные рыбацким традициям.

Главный гастрономический символ праздника

Одно из главных событий дня - традиционный суп из миноги. Его начнут подавать с 13:00.

Минога - один из символов Царникавы и местной рыбацкой культуры. Праздник проводится в августе, отмечая начало сезона ее ловли. В этот день гости могут попробовать блюда из миноги и познакомиться с традициями, связанными с рыболовством.

Читайте

Отдельной частью мероприятия станет праздничный рынок. Ярмарка на улице Юрас, в парке и сквере будет работать с 10:00 до 18:00.

Как уехать из Царникавы ночью

Организаторы предусмотрели дополнительные рейсы для тех, кто захочет остаться на концертах до позднего вечера.

Дополнительные автобусы по маршруту Царникава - Адажи отправятся в 00:00, 02:00 и 03:00. В Царникаве они будут отправляться от остановки Carnikava на улице Ригас, возле кафе Tīne.

Для пассажиров, направляющихся в Ригу, предусмотрен и дополнительный поезд.

В ночь с 22 на 23 августа поезд отправится из Царникавы в 00:15 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 00:53. Он будет останавливаться на обычных остановках маршрута.

Кроме того, в 00:17 из Царникавы отправится поезд в направлении Саулкрасты и Скулте.

То есть посетителям праздника, которые не хотят возвращаться домой на автомобиле, не обязательно уходить с вечерних мероприятий сразу после окончания основной концертной программы.

Где и когда ограничат движение

Из-за большого количества посетителей в Царникаве вводятся временные ограничения движения.

С 6:00 22 августа до 6:00 23 августа будет закрыт участок улицы Атпутас - от улицы Звейниеку до дома №20 по улице Атпутас.

Кроме того, с 6:00 до 24:00 22 августа будет закрыто движение по улице Юрас на участке от улицы Ригас до улицы Накотнес. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездки в Царникаву.