Праздник миноги в Царникаве: концерты до ночи, турниры и дополнительный поезд в Ригу

В субботу, 22 августа, в Царникаве пройдет традиционный Праздник миноги - одно из главных летних событий Адажского края. На протяжении всего дня гостей ждут ярмарка, спортивные соревнования, развлечения для детей и большая музыкальная программа.
Для тех, кто останется до позднего вечера, организуют дополнительные рейсы общественного транспорта, сообщает агентство LETA.
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Праздник посвящен началу сезона ловли миноги. Основные мероприятия пройдут в разных местах Царникавы, поэтому организаторы подготовили насыщенную программу с утра и до глубокой ночи.
Что будет на Празднике миноги
С 10:00 в Царникаве начнут работать праздничная ярмарка и аттракционы на улице Юрас и в парке Царникавы.
В парке на улице Звейниеку, 3 в течение дня будут проходить концерты и развлекательная программа. В числе участников - Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, Lauku muzikanti, Sestā jūdze и другие исполнители.
Основная вечерняя программа пройдет на Гауймале, на улице Атпутас, 20. Здесь выступят Fiņķis, Very Cool People, Жорж Сиксна, Ozols и Gustavo.
Музыка продолжится и после полуночи: с 24:00 до 3:00 здесь будет работать DJ Янис Козловскис.
Для любителей спорта в течение дня в Царникавском стадионе пройдут турниры по уличному баскетболу, пляжному волейболу, флорболу, а также соревнования по жиму штанги лежа и карточной игре «золите».
В Краеведческом центре Царникавы запланированы прогулки на рыбацких лодках, мастер-классы и интерактивные мероприятия, посвященные рыбацким традициям.
Главный гастрономический символ праздника
Одно из главных событий дня - традиционный суп из миноги. Его начнут подавать с 13:00.
Минога - один из символов Царникавы и местной рыбацкой культуры. Праздник проводится в августе, отмечая начало сезона ее ловли. В этот день гости могут попробовать блюда из миноги и познакомиться с традициями, связанными с рыболовством.
Отдельной частью мероприятия станет праздничный рынок. Ярмарка на улице Юрас, в парке и сквере будет работать с 10:00 до 18:00.
Как уехать из Царникавы ночью
Организаторы предусмотрели дополнительные рейсы для тех, кто захочет остаться на концертах до позднего вечера.
Дополнительные автобусы по маршруту Царникава - Адажи отправятся в 00:00, 02:00 и 03:00. В Царникаве они будут отправляться от остановки Carnikava на улице Ригас, возле кафе Tīne.
Для пассажиров, направляющихся в Ригу, предусмотрен и дополнительный поезд.
В ночь с 22 на 23 августа поезд отправится из Царникавы в 00:15 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 00:53. Он будет останавливаться на обычных остановках маршрута.
Кроме того, в 00:17 из Царникавы отправится поезд в направлении Саулкрасты и Скулте.
То есть посетителям праздника, которые не хотят возвращаться домой на автомобиле, не обязательно уходить с вечерних мероприятий сразу после окончания основной концертной программы.
Где и когда ограничат движение
Из-за большого количества посетителей в Царникаве вводятся временные ограничения движения.
С 6:00 22 августа до 6:00 23 августа будет закрыт участок улицы Атпутас - от улицы Звейниеку до дома №20 по улице Атпутас.
Кроме того, с 6:00 до 24:00 22 августа будет закрыто движение по улице Юрас на участке от улицы Ригас до улицы Накотнес. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездки в Царникаву.