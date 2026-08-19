19 августа 2026, 13:57 Валерия Леонова

После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet

После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet

После масштабной кибератаки и утечки данных в отставку уходит руководство Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Совет дирекции уже подал заявление об отставке, а правление покинет свои должности 20 августа, сообщает агентство LETA.

Одновременно министр сообщения Рихард Козловскис инициировал служебное расследование, в рамках которого будет проверено в том числе, насколько эффективно CSDD обеспечивала кибербезопасность совместно с компанией Tet.

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Председатель правления CSDD Айвар Аксенокс сообщил агентству LETA, что правление приняло решение уйти с занимаемых должностей. Его полномочия и полномочия других членов правления прекращаются 20 августа. Дополнительных комментариев по этому решению Аксенокс давать не стал.

До этого заявление об отставке подал совет CSDD. Его председатель Кристиан Годиньш сообщил, что совет считает необходимым независимое и полноценное расследование ситуации, однако в нынешних обстоятельствах обеспечить такой процесс уже невозможно.

В среду министр сообщения Рихард Козловскис встретился с советом и правлением CSDD. К этому моменту совет уже направил министру заявление об отставке.

После встречи Козловскис заявил, что в сложившейся ситуации не видит возможности для правления продолжать работу, и призвал его членов также уйти в отставку.

По словам министра, произошедшая кибератака и ее последствия серьезно ударили по доверию общества к CSDD. Сейчас, по его словам, необходимо одновременно обеспечить бесперебойную работу дирекции, защиту данных и восстановление доверия к учреждению.

Козловскис инициировал ускоренное служебное расследование, которое должно установить обстоятельства кибератаки и определить ответственных.

Особое внимание будет уделено договору CSDD с компанией Tet, которая оказывала дирекции услуги в сфере кибербезопасности.

Министр подчеркнул, что будет оценено, были ли предусмотренные договором услуги и принятые меры безопасности достаточными с учетом существовавших рисков.

Расследование должно установить, были ли допущены нарушения или недостатки в работе самой CSDD, ее подрядчиков либо в организации защиты информационных систем.

Договор с Tet стоит около 9 млн евро

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Согласно информации Электронной системы закупок (EIS), договор между CSDD и Tet был заключен в феврале 2022 года. Первоначальная стоимость контракта на обеспечение и управление IT-инфраструктурой государственного регистра транспортных средств и водителей составляла 8,989 млн евро без НДС. В 2025 году общая сумма договора была увеличена примерно до 9,043 млн евро без НДС.

Именно этот контракт теперь также станет предметом проверки.

Вопрос заключается не только в самом факте кибератаки, но и в том, соответствовали ли предусмотренные договором меры безопасности реальным угрозам и выполнялись ли необходимые требования по защите системы.

Кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. По ранее обнародованным данным, злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 млн человек, а также информацию примерно о 200 тыс. юридических лицах. Речь идет о данных, связанных с платежами, которые осуществлялись в адрес CSDD на протяжении последних 18 лет.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность властей. Президент Эдгар Ринкевичс заявил, что руководство CSDD в сложившихся обстоятельствах не должно продолжать работу.

Председатель совета CSDD Кристианс Годиньш заявил, что вопросам IT-безопасности в дирекции длительное время уделялось повышенное внимание.

По его словам, совет неоднократно поручал правлению информировать его о мерах по усилению кибербезопасности и устойчивости информационных систем. Однако после произошедшего совет считает необходимым провести полноценный внешний и внутренний аудит IT-безопасности.

Годиньш также отметил, что масштабы и сложность кибератак растут не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза.

Что будет дальше

Теперь необходимо определить новый состав руководства CSDD и одновременно провести расследование обстоятельств утечки.

Министр сообщения отдельно поручил CSDD и учреждению по предотвращению IT-инцидентов Cert.lv предоставить обществу четкие рекомендации о том, что клиентам дирекции следует делать для защиты своих данных.

Пока расследование продолжается, делать выводы о виновности конкретных компаний или должностных лиц преждевременно.

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