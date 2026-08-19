19 августа 2026, 19:04

Кулбергс раскритиковал управление госпредприятиями: «Политические пансионаты» вместо ответственности

Кулбергс раскритиковал управление госпредприятиями: «Политические пансионаты» вместо ответственности

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил с жесткой критикой системы управления государственными компаниями, заявив, что руководящие структуры таких предприятий слишком часто превращаются в своеобразные «политические пансионаты», где ответственность не соответствует ни должностям, ни зарплатам.

Об этом премьер заявил в среду после встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Встреча состоялась на фоне скандала вокруг масштабной утечки персональных данных из CSDD.

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Кулбергс подчеркнул, что говорит не только о Дирекции безопасности дорожного движения, а о более широкой проблеме государственных предприятий.

По его словам, вознаграждение руководителей госпредприятий «совершенно не соответствует ответственности».

Причину премьер сформулировал предельно резко, назвав систему «политическим пансионатом».

Он пояснил, что в руководство компаний, по его мнению, далеко не всегда попадают лучшие специалисты, доступные на рынке.

«В компанию приходят не лучшие специалисты с рынка, а часто отбираются люди, которые все время вращаются по кругу», - заявил Кулбергс.

В такой системе, считает премьер, сложно добиться качественного управления.

«Недостаточно дать поручение - нужно проверить»

Одним из примеров Кулбергс назвал ситуацию в CSDD.

19 августа председатель совета предприятия Кристианс Годиньш вместе с другими членами совета объявил об уходе. Позднее решение уйти приняло и правление CSDD.

Комментируя позицию Годиньша, Кулбергс обратил внимание на его объяснения о том, что совет давал указания обеспечить выполнение требований кибербезопасности.

Премьер считает такой подход недостаточным.

По его словам, руководителю мало поручить выполнить необходимые меры - он обязан затем убедиться, что они действительно выполнены.

«Такие ответы непрофессиональны», - заявил Кулбергс.

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После кибератаки на CSDD стало известно, что злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 миллиона человек, а также сведения приблизительно о 200 тысячах юридических лиц. Данные содержались в платежной информации, накопленной за многие годы.

CERT.LV ранее сообщал, что при атаке была использована уязвимость в доступной из интернета системе CSDD и что в организации не соблюдался ряд обязательных требований кибербезопасности.

Кулбергс вспомнил и Latvijas valsts meži

Премьер дал понять, что CSDD считает далеко не единственным примером проблем с управлением.

Он упомянул и государственную компанию Latvijas valsts meži (LVM), которая в июне также подверглась кибератаке.

Сам факт серьезного киберинцидента в LVM официально подтверждался как самой компанией, так и CERT.LV. После атаки часть внешних и внутренних информационных систем предприятия пришлось отключить.

Кулбергс заявил, что в подобных ситуациях должна существовать персональная ответственность. По его словам, если необходимые IT-лицензии не были своевременно обновлены, должен быть назван конкретный человек, отвечавший за это.

При этом именно утверждение о необновленных лицензиях в доступных официальных сообщениях CERT.LV и LVM подробно не раскрывается, поэтому его корректнее приводить именно как утверждение премьера, а не как независимо установленный факт.

Премьер обещает менять систему

Кулбергс считает, что механизм управления государственными компаниями необходимо полностью переработать.

По его словам, его бюро уже занимается соответствующими изменениями.

Свое отношение к существующей системе премьер подытожил еще одной жесткой формулировкой:

«Проблемы возникают именно там, где появляется желание использовать политическое прикрытие. Не требовать прямой ответственности, а прикрываться и оправдываться».

Таким образом, после кризиса в CSDD премьер переводит разговор с конкретной кибератаки на значительно более широкий вопрос - как назначаются руководители государственных предприятий и кто на самом деле отвечает за допущенные ими ошибки.

События вокруг CSDD уже привели к одной из самых заметных управленческих отставок последних месяцев: 19 августа об уходе объявили и совет, и все правление предприятия.

 

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