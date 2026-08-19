Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Эстонская компания Falber Investments, материнская структура производителя сырого молока Agrone, подписала соглашение о приобретении концерна «Рижский молочный комбинат» (Rīgas piena kombināts), в состав которого входит также Valmieras piens.

Для завершения сделки необходимо получить разрешения органов по защите конкуренции Латвии и Эстонии, сообщает агентство LETA.

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Финансовые условия сделки стороны договорились не разглашать.

В Agrone считают, что объединение позволит использовать взаимодополняющие компетенции двух крупных предприятий молочной отрасли стран Балтии.

По словам председателя правления Agrone Рауля Йетса, эстонская компания видит значительный потенциал в объединении опыта и знаний двух предприятий. Agrone развивает сельскохозяйственное производство с акцентом на инновации, экологические стандарты, благополучие животных и производство качественного сырого молока.

В свою очередь, «Рижский молочный комбинат» обладает опытом переработки молока, разработки новых продуктов, развития брендов и работы с потребителями.

После завершения сделки это может создать основу для дальнейшего развития предприятий и усилить их конкурентоспособность как на рынках стран Балтии, так и на экспортных рынках, отметил Йетс.

Что изменится для «Рижского молочного комбината»

Председатель совета «Рижского молочного комбината» Сорен Лауридсен заявил, что после завершения сделки предприятие сможет воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции и получить более прочную основу для долгосрочного развития.

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По его словам, сделка позволит компании активнее использовать рыночные возможности, ускорить внедрение инноваций и развивать ключевые категории продукции. Среди них - закусочные сыры и творожные сырки, молочные напитки, йогурты и готовые блюда.

Председатель правления «Рижского молочного комбината» Артур Чирьевский отметил, что сделка открывает для предприятия возможность стать частью крупной балтийской молочной группы, у которой есть опыт на разных этапах производства - от получения сырого молока до выпуска готовой продукции.

При этом до получения всех необходимых разрешений Agrone и «Рижский молочный комбинат» продолжат работать как независимые компании. Само подписание соглашения пока не меняет повседневную работу «Рижского молочного комбината» и «Valmieras piens».

Предприятия продолжат сотрудничество с сотрудниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем режиме. О дальнейших шагах стороны обещают сообщить после получения разрешений регулирующих органов.

Группа Agrone в Эстонии управляет примерно 14 500 гектарами сельхозземель. Ежегодно компания производит около 70 000 тонн сырого молока, 35 000 тонн зерновых и масличных культур, а также около 40 млн яиц.

Сделка происходит на фоне продолжающихся изменений в молочной отрасли Латвии. В начале июня международный производитель мороженого Froneri завершил приобретение европейского бизнеса мороженого Food Union и стал владельцем предприятия «Rīgas saldējuma fabrika». Молочное направление Food Union при этом продолжило работу в составе «Рижского молочного комбината», который также обновил визуальную идентичность бренда.

По итогам прошлого года оборот «Рижского молочного комбината» составил 155,823 млн евро, увеличившись на 3,3% за год. При этом компания завершила год с убытком 610 104 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

«Рижский молочный комбинат» зарегистрирован в 1991 году. Его основной капитал составляет 52,939 млн евро. Согласно данным Firmas.lv, конечным бенефициарным владельцем компании является проживающий в Гонконге гражданин Великобритании Дерек Рой Крейн.