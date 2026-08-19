19 августа 2026, 15:58 Валерия Леонова

Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Эстонская компания Falber Investments, материнская структура производителя сырого молока Agrone, подписала соглашение о приобретении концерна «Рижский молочный комбинат» (Rīgas piena kombināts), в состав которого входит также Valmieras piens.

Для завершения сделки необходимо получить разрешения органов по защите конкуренции Латвии и Эстонии, сообщает агентство LETA.

Читайте нас также

Финансовые условия сделки стороны договорились не разглашать.

В Agrone считают, что объединение позволит использовать взаимодополняющие компетенции двух крупных предприятий молочной отрасли стран Балтии.

По словам председателя правления Agrone Рауля Йетса, эстонская компания видит значительный потенциал в объединении опыта и знаний двух предприятий. Agrone развивает сельскохозяйственное производство с акцентом на инновации, экологические стандарты, благополучие животных и производство качественного сырого молока.

В свою очередь, «Рижский молочный комбинат» обладает опытом переработки молока, разработки новых продуктов, развития брендов и работы с потребителями.

После завершения сделки это может создать основу для дальнейшего развития предприятий и усилить их конкурентоспособность как на рынках стран Балтии, так и на экспортных рынках, отметил Йетс.

Что изменится для «Рижского молочного комбината»

Председатель совета «Рижского молочного комбината» Сорен Лауридсен заявил, что после завершения сделки предприятие сможет воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции и получить более прочную основу для долгосрочного развития.

Читайте Mixer
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Тест: какой почтовый ящик вы выберете? Ответ покажет, каких новостей вам…
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Горячие бутерброды «Лодочки» исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Гороскоп на 20 августа по картам Таро: Раку - проверять ощущения…

По его словам, сделка позволит компании активнее использовать рыночные возможности, ускорить внедрение инноваций и развивать ключевые категории продукции. Среди них - закусочные сыры и творожные сырки, молочные напитки, йогурты и готовые блюда.

Председатель правления «Рижского молочного комбината» Артур Чирьевский отметил, что сделка открывает для предприятия возможность стать частью крупной балтийской молочной группы, у которой есть опыт на разных этапах производства - от получения сырого молока до выпуска готовой продукции.

При этом до получения всех необходимых разрешений Agrone и «Рижский молочный комбинат» продолжат работать как независимые компании. Само подписание соглашения пока не меняет повседневную работу «Рижского молочного комбината» и «Valmieras piens».

Предприятия продолжат сотрудничество с сотрудниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем режиме. О дальнейших шагах стороны обещают сообщить после получения разрешений регулирующих органов.

Группа Agrone в Эстонии управляет примерно 14 500 гектарами сельхозземель. Ежегодно компания производит около 70 000 тонн сырого молока, 35 000 тонн зерновых и масличных культур, а также около 40 млн яиц.

Сделка происходит на фоне продолжающихся изменений в молочной отрасли Латвии. В начале июня международный производитель мороженого Froneri завершил приобретение европейского бизнеса мороженого Food Union и стал владельцем предприятия «Rīgas saldējuma fabrika». Молочное направление Food Union при этом продолжило работу в составе «Рижского молочного комбината», который также обновил визуальную идентичность бренда.

По итогам прошлого года оборот «Рижского молочного комбината» составил 155,823 млн евро, увеличившись на 3,3% за год. При этом компания завершила год с убытком 610 104 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

«Рижский молочный комбинат» зарегистрирован в 1991 году. Его основной капитал составляет 52,939 млн евро. Согласно данным Firmas.lv, конечным бенефициарным владельцем компании является проживающий в Гонконге гражданин Великобритании Дерек Рой Крейн.

Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Тест: какой почтовый ящик вы выберете? Ответ покажет, каких новостей вам…
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»

Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак

В мире

В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 14:59
От вина до хоккейных клюшек: Трамп на три дня отложил введение 50%-ных пошлин на канадские товары
19 августа, 13:28
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 12:57 12:57
Новые землетрясения в Гранаде: есть пострадавшие, повреждены здания, ограничен доступ к Альгамбре
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 10:35 10:35
Обломок ракеты SpaceX пробил воронку на Луне - NASA представило фотоотчет
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 09:35 09:35
Вся правда о принцессе Диане с точки зрения брата: граф Чарльз Спенсер написал книгу воспоминаний о своей сестре
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 08:05 08:05
OpenAI приостановила обучение ИИ: новые модели могут проводить кибератаки
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
18 августа, 19:28 19:28
Хайден Панеттьер: власти выясняют причину смерти актрисы, СМИ говорят о «передозировке»
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
18 августа, 18:59 18:59
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
18 августа, 15:35 15:35
Пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой накануне 30-летия своей хозяйки
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
18 августа, 12:59 12:59
Во Франции отменили запрет на соцсети для детей младше 15 лет: Конституционный совет усомнился в его законности
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
18 августа, 11:58 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»

Латвия

В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 15:58
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»
19 августа, 15:29
Праздник миноги в Царникаве: концерты до ночи, турниры и дополнительный поезд в Ригу
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 14:44 14:44
В Детской больнице в Риге открылся новый центр нейропсихического развития
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 13:57 13:57
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 12:29 12:29
Единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширят на все зоны: система заработает до 31 августа
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 12:10 12:10
Сначала дожди, потом тепло и без осадков: какой будет погода в Латвии в ближайшие дни
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 11:36 11:36
Вниманию пассажиров: 25 и 27 августа поезда из Риги в Сигулду и Валмиеру будут ходить по измененному расписанию
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 10:05 10:05
Совет CSDD уходит в отставку: министр сообщения призывает к увольнению всё правление
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
19 августа, 08:30 08:30
В Детской больнице сегодня откроют шесть обновленных операционных
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
18 августа, 18:29 18:29
Ринкевич: руководство CSDD не должно продолжать работу после утечки данных 1,2 млн человек
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
18 августа, 17:29 17:29
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое

ЧП

Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей

Бизнес

Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
17 августа, 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя

Культура

Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
17 августа, 15:39
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет

Mixer

Водолеи, Козероги, Львы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 20 августа
19 августа, 15:38
Сочные котлеты начинаются не со сковороды: 5 ошибок, которые портят фарш
Водолеи, Козероги, Львы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 20 августа
19 августа, 14:58
Тест: какой почтовый ящик вы выберете? Ответ покажет, каких новостей вам сейчас не хватает
Водолеи, Козероги, Львы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 20 августа
19 августа, 14:18
Свобода дороже штампа: 5 знаков, которые долго не решаются на брак
19 августа, 13:37
Горячие бутерброды «Лодочки» исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть
19 августа, 12:58
Гороскоп на 20 августа по картам Таро: Раку - проверять ощущения реальностью, Весам - поставить точку там, где ее давно ждали
19 августа, 12:35
Гороскоп на 20 августа 2026 года: кому четверг даст новый импульс, а кому пора сбавить обороты
19 августа, 12:05
Психологический тест: выберите замок не раздумывая - и узнайте, что вы бережёте под ключом крепче всего
19 августа, 11:41
Водолеи, Козероги, Львы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 20 августа

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
15 августа, 19:03
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
15 августа, 15:38
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас