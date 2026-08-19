Единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширят на все зоны: система заработает до 31 августа

Единый билет, объединяющий поезд Vivi и общественный транспорт Риги, начнет действовать на расширенной территории не позднее 31 августа. Сейчас AS Pasažieru vilciens завершает технические работы, необходимые для подключения зон B, C, D и E.

Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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В настоящее время единый билет действует только в зоне A. После расширения его можно будет использовать во всех пяти зонах железнодорожных перевозок Vivi - A, B, C, D и E.

Таким образом, воспользоваться преимуществами единого билета сможет значительно большее число пассажиров, в том числе жители и гости Риги, которые приезжают в столицу из других населенных пунктов и пересаживаются с поезда на городской транспорт.

Что дает единый билет

Единый билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и 90-минутный билет на общественный транспорт Rīgas satiksme.

После поездки на железной дороге пассажир может в течение 90 минут пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Rīgas satiksme.

Главное преимущество - пассажиру не нужно покупать два отдельных билета, а общая стоимость поездки получается ниже.

Например, при поездке в пределах зоны A экономия составляет 1 евро по сравнению с приобретением отдельных билетов.

После расширения территории этот вариант станет особенно удобным для тех, кто ежедневно ездит в Ригу на работу или учебу из населенных пунктов за пределами нынешней зоны действия единого билета.

Спрос на единый билет растет

Пилотный проект единого билета стартовал в июле 2025 года.

За прошлый год им воспользовались более 15 000 пассажиров. А уже в первой половине 2026 года число пользователей превысило 10 000 человек.

В Рижской думе считают эти показатели свидетельством растущего интереса к системе, которая позволяет комбинировать железнодорожный и городской общественный транспорт.

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Расширение действия билета должно сделать такие поездки еще удобнее.

Почему расширение откладывалось

Первоначально единый билет был рассчитан только на зону A. Для его распространения на остальные зоны Pasažieru vilciens необходимо было доработать информационные и билетные системы.

Сейчас железнодорожная компания выполняет последние работы. В Рижской думе сообщили, что единый билет во всех пяти зонах должен заработать не позднее 31 августа.

То есть уже в конце августа пассажиры смогут использовать единую систему не только непосредственно в Риге, но и при поездках по более широкой территории обслуживания Vivi.

Проект продлили до конца года

Расширение системы стало возможным после решения Рижской думы продолжить действие единого билета. Муниципалитет ранее поддержал продление пилотного проекта до конца 2026 года, одновременно увеличив территорию его действия.

Это означает, что у властей будет возможность оценить, насколько востребованным оказался единый билет после его распространения на все пять железнодорожных зон.

Если спрос продолжит расти, проект может стать основой для более тесной интеграции железнодорожного и городского транспорта.

Что меняется для пассажиров

Сейчас: единый билет действует только в зоне A.

До 31 августа: его действие должно быть расширено на зоны A, B, C, D и E.

В единый билет входят:

одна поездка на поезде Vivi по выбранному маршруту;

90 минут поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme;

сниженная общая стоимость поездки по сравнению с покупкой отдельных билетов.

Для пассажиров, которые приезжают в Ригу на поезде и затем пересаживаются на городской транспорт, расширение системы означает прежде всего меньше отдельных билетов и более удобную пересадку.