Сначала дожди, потом тепло и без осадков: какой будет погода в Латвии в ближайшие дни

Конец недели в Латвии пройдет под знаком дождей и гроз, но затяжной непогоды не предвидится. По прогнозам синоптиков, со следующей недели в стране установится сухая и солнечная погода.

В ближайшие дни ожидает переменная облачность, местами по стране пройдут сильные ливни с грозами и кратковременным усилением ветра.

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В субботу с юга придет циклон, который принесет обильные осадки. Впрочем, траектория его движения пока уточняется - не исключено, что основная масса осадков уйдет в сторону.

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Во второй половине этой недели температура воздуха по ночам составит +9…+16 градусов, а днём столбики термометров будут подниматься в среднем до +17…+23 градусов. На следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на текущей, окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. При этом количество осадков может быть меньше обычного для конца августа.

В сентябре температура воздуха и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям.