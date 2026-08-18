В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22

В среду, 19 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, однако в целом будет гораздо солнечнее.
Местами ночью и днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западным, слабым. Ночью местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+22 градусов.
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