В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22

В среду, 19 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, однако в целом будет гораздо солнечнее.

Местами ночью и днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западным, слабым. Ночью местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+22 градусов.

Читайте нас также Google News Facebook

Читайте

В Риге 19 августа также ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, а в пригородах - примерно до +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.