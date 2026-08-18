18 августа 2026, 14:35 Наталья Гудемчук/LETA

В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22

В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22

В среду, 19 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, однако в целом будет гораздо солнечнее.

Местами ночью и днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западным, слабым. Ночью местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+22 градусов.

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Девы, Раки, Весы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на среду 19 августа

В Риге 19 августа также ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, а в пригородах - примерно до +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22

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Загадочная «медуза» на Марсе: на снимке NASA обнаружили объект на двух тонких опорах
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Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение
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Латвия

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18 августа, 14:35
В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22
18 августа, 13:32
На Набережной 11 Ноября в Риге до конца сентября ограничат движение: строят велодорожку
Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
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Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
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Демографический разрыв в Латвии продолжает увеличиваться
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18 августа, 10:58 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
18 августа, 09:58 09:58
Тревожный звук на радио и АЗС напомнит водителям о важном правиле
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18 августа, 09:28 09:28
airBaltic получила временную отсрочку по выплатам почти на 28 млн евро
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ФОТО
18 августа, 08:58 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
18 августа, 08:27 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой
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ЧП

Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 10:58
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Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
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После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей

Бизнес

Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
18 августа, 07:58
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Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
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DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
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Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя

Культура

Опасный идеал худобы снова оказался в центре голливудских споров
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
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The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
17 августа, 12:03
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». Но уже не главным героем
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Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина
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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
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Спорт

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