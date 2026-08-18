В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое

Пассажиры, прибывающие в Брюссель из стран за пределами ЕС, этим летом сталкиваются со значительно более длинными очередями на паспортном контроле. В часы пик ожидание в аэропорту Брюсселя сейчас превышает два часа - примерно вдвое больше, чем летом прошлого года.

Причиной стали дополнительные процедуры, связанные с новой европейской Системой въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), сообщает The Brussels Times.

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Она предусматривает регистрацию данных и биометрии граждан стран, не входящих в ЕС, при въезде и выезде из Шенгенской зоны. В частности, у пассажиров регистрируются данные паспорта, фотография лица и отпечатки пальцев.

Представитель аэропорта Брюсселя Квентин Мертенс сообщил, что в часы наибольшей нагрузки среднее время ожидания паспортного контроля в настоящее время составляет более двух часов, тогда как прошлым летом оно превышало час.

В зоне вылета пассажиры сейчас проводят в очередях около часа - также больше, чем год назад.

Очереди уже привели и к проблемам с авиарейсами. По данным аэропортв, несколько сотен пассажиров опоздали на свои рейсы из-за длительного прохождения пограничного контроля после введения новой системы.

При этом подобные проблемы наблюдаются не только в Брюсселе. В июне в аэропорту Брюсселя время ожидания для пассажиров из стран, не входящих в ЕС, в отдельных случаях достигало четырех часов, тогда как пассажиры из стран ЕС проходили контроль значительно быстрее.

Аэропорты предупреждали о проблемах еще до разгара сезона

Европейские аэропорты и авиакомпании заранее предупреждали Еврокомиссию, что внедрение EES может привести к серьезным задержкам в разгар летнего сезона. В июле крупнейшие представители авиационной отрасли призвали предоставить аэропортам больше возможностей для временного смягчения процедур.

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Они указывали, что из-за очередей пассажиры вынуждены долго находиться в зонах контроля, а самолеты иногда отправляются с недогрузкой.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), ACI Europe и Airlines for Europe ранее предупреждали, что при недостатке персонала и технических возможностей очереди могут достигать нескольких часов.

В июле Еврокомиссия признала наличие проблем в ряде аэропортов, связанных с нехваткой персонала, инфраструктурой и техническими возможностями. При этом государства могут временно приостанавливать сбор биометрических данных в условиях чрезвычайной нагрузки, не прекращая сам пограничный контроль.

Что это означает для туристов

EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки в Шенгенскую зону. Это касается, например, туристов из Великобритании, США и других стран за пределами ЕС. Гражданам стран ЕС, а также обладателям вида на жительство или долгосрочной визы регистрация в EES в обычном порядке не требуется.

На первом этапе пассажиру необходимо отсканировать паспорт, сделать фотографию лица и сдать отпечатки пальцев; у детей младше 12 лет отпечатки не берутся. В дальнейшем данные обновляются при последующих пересечениях внешней границы.

Для жителей Латвии это тоже актуально прежде всего при поездках в страны вне ЕС и возвращении из них через аэропорты Шенгенской зоны.

При этом сам EES уже работает и в Рижском аэропорту; там также предупреждают пассажиров из стран, не входящих в ЕС, о необходимости учитывать дополнительное время на пограничный контроль.