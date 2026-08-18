Царникава официально получила статус города: решение вступит в силу 22 августа

22 августа в Латвии станет на один город больше. Поселку Царникаве присвоили отдельный код в Классификаторе административных территорий и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 августа, сообщает агентство LETA.
23 июля Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникаве присваивается статус города.
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Закон вступит в силу 22 августа.
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Министерство экономики поясняет, что в действующем Классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникава не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода.
В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царникавской волости, в результате чего Царникава теперь выделена в классификаторе как отдельный город.