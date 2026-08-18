Тревожный звук на радио и АЗС напомнит водителям о важном правиле

Сегодня, 18 августа, в 11:00 в Латвии прозвучит знакомый многим автомобилистам сигнал о непристегнутом ремне безопасности. Его включат в эфире нескольких радиостанций и на автозаправках Circle K. Так CSDD начинает новую кампанию «Последний танец начинается без ремня. Не ломайся - пристегнись!», призванную напомнить водителям и пассажирам о простом правиле, которое может иметь решающее значение при аварии.

Кампания обращает внимание на последствия пренебрежения ремнями безопасности. В 2025 году на дорогах Латвии произошло 47 тяжелых ДТП, в которых 20 человек погибли, а еще несколько получили серьезные травмы из-за того, что водители или пассажиры не были пристегнуты.

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Именно поэтому во вторник в 11:00 привычный для автомобиля предупреждающий звук появится там, где его обычно не ждут. Сигнал прозвучит на радиостанциях группы Eiropas Hitu Radio, а также Retro FM, Radio Skonto, Radio TEV, Radio Skonto Plus, StarFM и TOP radio. Услышать его можно будет и на автозаправочных станциях Circle K.

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Для медиков последствия непристегнутого ремня - не абстрактная статистика. Травматолог, руководитель Центра травматологии Больницы травматологии и ортопедии доктор Свенс Рубулис говорит, что несколько секунд перед началом поездки могут определить дальнейшую судьбу человека.

«Непристегнутый ремень во время аварии может за несколько секунд изменить жизнь человека - тяжелые травмы, сложные операции и месяцы восстановления. Чтобы пристегнуть ремень, требуется всего несколько секунд, но эти секунды могут изменить всю дальнейшую жизнь. Мы, медики, видим последствия - тяжелые операции, длительную реабилитацию и пациентов, которые после аварий уже не могут вернуться к прежней жизни. Многие из этих травм могли бы быть менее тяжелыми, если бы человек был пристегнут. Безопасность дорожного движения начинается с выбора каждого из нас. Перед поездкой уделите этому всего несколько секунд - всегда пристегивайтесь», - подчеркивает травматолог, руководитель Центра травматологии Больницы травматологии и ортопедии доктор Свенс Рубулис.

Главная мысль кампании проста: ремень безопасности нужен независимо от того, кто находится за рулем, где проходит поездка и насколько коротким кажется маршрут. Несколько секунд, которые уходят на пристегивание, могут существенно изменить последствия столкновения.