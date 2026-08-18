18 августа 2026, 12:32 Наталья Гудемчук/LETA

Стартовал прием заявок на звание «Учитель года - 2026»: номинировать педагогов можно до 11 октября

Стартовал прием заявок на звание «Учитель года - 2026»: номинировать педагогов можно до 11 октября
lu.lv

Латвийский университет (ЛУ) приглашает выдвигать номинантов на премию «Учитель года Латвии 2026». Срок приема заявок - до 11 октября, сообщает агентство LETA со ссылкой на ЛУ.

Цель премии - отметить талантливых педагогов и подчеркнуть значение профессии учителя для развития латвийского общества и государства.

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Заявки могут подавать образовательные учреждения или управления образования с учетом рекомендаций представителей общественности, родителей, учеников и коллег.

Индивидуальные премии будут вручаться в 11 номинациях: «Учитель дошкольного образования», «Учитель начального образования», «Учитель естественных наук», «Учитель математики», «Учитель технологий», «Учитель спорта и здоровья», «Учитель латышского языка и литературы», «Учитель иностранных языков», «Учитель истории», «Учитель социальных наук» и «Учитель культуры и искусства».

Кроме того, можно номинировать претендентов на две командные награды - «Команда руководства школы» и «Команда поддержки школы».

Повторно выдвинуть на премию можно и тех учителей и школьные команды, которые были номинированы в прошлом году, но не получили награду.

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Министр образования и науки Илзе Индриксоне отметила, что важно повышать престиж профессии учителя и замечать педагогов, которые в повседневной работе делают больше, чем от них требуется. По ее словам, конкурс помогает привлечь внимание к такой работе.

Конкурсную комиссию возглавляет ректор ЛУ Гундарс Берзиньш. В ее состав входят ведущие эксперты университета в области педагогики и управления школами, представители Министерства образования и науки, Союза самоуправлений Латвии и Латвийского профсоюза работников образования и науки, а также приглашенные отраслевые эксперты. Решения комиссия принимает открытым голосованием большинством голосов присутствующих.

При выборе победителей будут учитывать качество преподавания, внедрение инновационных методов обучения, эмоциональную поддержку учеников и отношения с ними, работу с детьми с особыми образовательными потребностями, сотрудничество с отраслью, коллегами и родителями учеников, участие в профессиональных объединениях, методическую работу и международное сотрудничество, а также вклад в жизнь местного сообщества.

Торжественная церемония награждения пройдет 12 ноября в Большом актовои зале ЛУ. Трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале ReTV 14 ноября в 22:00.

Премию организуют Латвийский университет и Фонд ЛУ совместно с Министерством образования и науки, другими государственными и муниципальными учреждениями, профессиональными объединениями педагогов, неправительственными организациями, отраслевыми экспертами, предпринимателями, меценатами и организаторами других педагогических премий.

Премию «Latvijas Gada skolotājs» в ЛУ вручают с 2024 года. Все лауреаты получают стеклянную награду «Крылья знаний», созданную художницей Андой Мункевицей. Победителям в индивидуальных номинациях также полагается стипендия в размере 1000 евро каждому, а победившие команды получают денежную премию в размере 2000 евро каждая.

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