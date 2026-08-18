18 августа 2026, 18:29 Валерия Леонова

Ринкевич: руководство CSDD не должно продолжать работу после утечки данных 1,2 млн человек

Ринкевич: руководство CSDD не должно продолжать работу после утечки данных 1,2 млн человек

После масштабной утечки данных в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) руководство учреждения не должно продолжать работу, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Об этом сообщает агентство LETA.

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В социальных сетях президент подчеркнул, что кибератака на информационные системы CSDD и масштабная утечка данных представляют собой существенную угрозу национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация CSDD и доверие общества к этому учреждению подорваны.

Ранее сообщалось, что Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на CSDD.

Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс ранее сообщил, что в результате кибератаки в распоряжении злоумышленников оказались персональные данные 1,2 млн человек и данные примерно 200 000 юридических лиц.

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Были получены данные о платежах, осуществленных в адрес дирекции за последние 18 лет.

По словам Тейванса, в ходе расследования было установлено, что атака произошла с использованием уязвимости в системе CSDD, доступной через интернет. Кроме того, не соблюдались несколько требований Кабинета министров, установленных для информационных систем класса A, в том числе требования по многофакторной аутентификации и проведению тестов на проникновение.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что правление и совет CSDD должны взять на себя полную ответственность за произошедшее. В связи с этим он поручил министру сообщения оценить соответствие должностных лиц занимаемым должностям. Ведомственная проверка должна быть проведена в сокращенные сроки, а результаты ожидаются в начале сентября.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения.

Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку, а сегодня в полиции агентству LETA подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - «Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных» и «Незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных».

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