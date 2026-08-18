После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву

После обнаружения подземного туннеля, через который группа людей незаконно попала в Латвию из Беларуси, пограничники начали проверять приграничную территорию с помощью георадара. Специалисты ищут изменения в структуре почвы, которые могут указывать на существование других подземных ходов.

К работе Государственная пограничная охрана подключилась вместе с Государственной полицией. Проверка охватывает участки латвийско-белорусской границы, где потенциально могут находиться туннели или другие сооружения, позволяющие незаконно пересекать границу.

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Решение об усилении контроля приняли после находки в Аугшдаугавском крае. Глава МВД Янис Домбрава заявил, что после обнаружения туннеля ведомства в течение нескольких дней нашли техническое решение, позволяющее обследовать потенциально уязвимые участки.

«В течение нескольких дней в сотрудничестве Министерства внутренних дел с Государственной погранохраной и Госполицией решение было найдено, сканирование почвы уже ведется. Принцип прост - не ждать следующего нарушения, а активно искать и пресекать способы незаконного проникновения в Латвию», - пояснил Домбрава.

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Сам туннель обнаружили 10 августа в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края. Перед этим пограничники остановили 15 человек, которые незаконно пересекли границу из Беларуси. При дальнейшей проверке места происшествия подземный ход нашли примерно в 10 метрах от пограничного забора.

По данным Государственной пограничной охраны, оперативная информация о возможном строительстве туннеля на этом участке уже поступала пограничникам. Сейчас продолжается проверка обстоятельств произошедшего и выясняется, каким образом был организован незаконный переход.

Использование георадара должно помочь обследовать почву без необходимости проводить масштабные земляные работы. Пограничники рассчитывают таким образом выявить возможные подземные сооружения и заранее обнаружить новые способы незаконного пересечения границы.