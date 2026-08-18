После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов

Латвийская обувная сеть Četras Zoles прекращает работу после 12 лет на рынке. Магазины в Риге и Лиепае будут закрыты, а перед этим покупателей ждет финальная распродажа, которая продлится до сентября 2026 года. За годы работы сеть продала более 160 тысяч пар обуви.

В компании признают, что решение о закрытии далось непросто. Среди причин называют сразу несколько проблем, с которыми сегодня сталкивается традиционная розничная торговля в Латвии.

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Četras Zoles столкнулась с нехваткой работников и ростом расходов на персонал, подорожанием коммунальных услуг и усилением конкуренции со стороны зарубежных интернет-магазинов. Одновременно меняются покупательские привычки, а будущее малого бизнеса остается неопределенным.

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«Прошедшие 12 лет значили для нас гораздо больше, чем просто цифры. Это была возможность познакомиться с тысячами клиентов и стать частью повседневной жизни Риги и Лиепаи», - говорится в сообщении Četras Zoles.

Теперь магазины переходят к завершающему этапу работы. До сентября в них будет проходить ликвидация товаров, поэтому приобрести оставшуюся продукцию можно будет по сниженным ценам.

Компания поблагодарила своих клиентов, сотрудников и партнеров за доверие и поддержку, которые сопровождали Četras Zoles на протяжении всех 12 лет.