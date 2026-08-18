По следам кибератаки на CSDD: хакеры получили данные 1,2 млн человек

В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) хакеры получили персональные данные 1,2 млн человек. Об этом 18 августа журналистам сообщил заместитель руководителя латвийского бюро по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс.

Речь идет о данных, связанных с платежами в адрес CSDD за последние 18 лет.

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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не исключил, что за атакой может стоять другое государство. По его словам, в настоящее время конкретный злоумышленник, стоящий за кибератакой, еще не установлен.

Как сообщалось ранее, в августе CSDD подверглась сложной кибератаке, в результате которой неизвестным лицам удалось получить частичный доступ к информационным системам дирекции, в том числе к архивным данным платежных квитанций за услуги CSDD.

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Полученная информация содержала отдельные персональные данные: персональный код или регистрационный номер, имя и фамилию либо название компании, сведения о платеже и дате его совершения, государственный регистрационный номер автомобиля и адрес.

CSDD и CERT.LV призывают жителей Латвии быть особенно внимательными при получении электронных писем, SMS и других сообщений, которые якобы отправлены от имени CSDD. В случае сомнений рекомендуется проверить подлинность сообщения и информацию на официальном сайте электронных услуг CSDD.