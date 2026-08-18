На Набережной 11 Ноября в Риге до конца сентября ограничат движение: строят велодорожку

ароllo.lv

С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на Набережной 11 Ноября - на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста - будет ограничено движение транспорта и пешеходов , сообщает агентство LETA со ссылкой на отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

На Набережной 11 Ноября планируется построить около 1,1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров.

Читайте нас также Google News Facebook

Проект будет реализован в два этапа.

Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру.

Читайте

На втором этапе на участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки.

После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на Набережной Генерала Радзиня.

Как ранее сообщало LETA, на реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро.

Ожидается, что строительные работы завершатся в течение четырех месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут.